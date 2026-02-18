Chceme mať najsilnejšiu armádu v Európe, hovorí nemecký veľvyslanec a má odkaz aj pre slovenských politikov

Podľa slov Thomasa Kurza je dnešná situácia komplexná a neexistujú na ňu jednoduché odpovede. „Spomenuli ste niečo, čo by sme radšej nevideli – výzvy prichádzajúce spoza Atlantiku, ktoré sú veľmi vážne, nielen pokiaľ ide o našu bezpečnostnú politiku voči NATO ako takému, ale aj pokiaľ ide o obchod, ekonomiku, svetový poriadok. Takže toto nie je niečo, s čím sa nedá ľahko vysporiadať, a nikto nemá po ruke recept. Musíme sa nejako prebojovať, orientovať sa na mieste, prijímať rozhodnutia každý deň.“
Z jeho slov bolo cítiť, že Nemecko sa nachádza v procese hľadania novej rovnováhy – medzi záväzkami v rámci NATO, ekonomickými záujmami a rastúcimi očakávaniami, že Európa prevezme väčšiu časť zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Transatlantické partnerstvo podľa neho zostáva kľúčové, no už nemožno automaticky predpokladať, že všetky piliere budú fungovať tak ako v minulosti.
Veľvyslanec zároveň priznáva, že časť problémov si Berlín spôsobil aj sám. Roky relatívneho pokoja a ekonomickej prosperity viedli k odkladaniu investícií do infraštruktúry či obrany. Dnes sa tento deficit naplno prejavuje. „Dôležitým prvým krokom je rozpoznať, čo sa deje, priznať si, že máme problém, nielen jeden, máme viacero problémov, a tieto problémy riešiť. Myslím si, že to je to, čo sa naša vláda snaží urobiť.“
Masívne investície do obrany a infraštruktúry
Priznanie si reality je podľa neho základom dôveryhodnosti – doma aj v zahraničí. Nemecko preto pristupuje k zásadným zmenám, vrátane úprav rozpočtových pravidiel a zvýšenia výdavkov na obranu. Cieľom je nielen reagovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu, ale aj obnoviť schopnosť krajiny konať rýchlo a efektívne v krízových momentoch.
V bezpečnostnej oblasti hovorí diplomat jednoznačne. Nemecko chce posilniť svoju úlohu v Európe a stať sa oporou stability. „Naším cieľom je teraz mať najväčšiu armádu v Európe, konvenčnú armádu v Európe. A dobrou správou je, že sa tým nikto necíti ohrozený.“ To by bolo ešte pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné.
Podľa veľvyslanca však nejde o demonštráciu sily, ale o reakciu na bezpečnostnú realitu. Posilnenie nemeckých obranných kapacít má byť príspevkom k spoločnej európskej bezpečnosti a dôkazom, že Berlín je pripravený prevziať väčšiu zodpovednosť.
Európska únia nemá alternatívu
Kľúčovým rámcom zostáva Európska únia. Veľvyslanec zdôrazňuje, že pre Nemecko neexistuje alternatíva k európskej integrácii. „Pre nás je úplne jasné, že Európa bude rámcom nielen pre nemeckú bezpečnosť a prosperitu, ale pre všetkých Európanov. Ako rámec nemá alternatívu.“
Kurz pripúšťa, že v rámci EÚ môžu nastať problémy, najmä v oblastiach ako je zahraničná a bezpečnostná politiky, kde sú požadované jednomyseľné rozhodnutia. Domnieva sa, že situácia môžeme dospieť k bodu, v ktorom väčší hráči v rámci EÚ stratia trpezlivosť s tým, ktorí blokujú rozhodnutia. „Tu možno uvidíme vývoj, možno dokonca skoro,“ myslí si veľvyslanec. „Na príklade koalície ochotných vidíme, že tí, ktorí si myslia, že ich úlohou je hrať rolu kazisvetov, budú na vedľajšej koľaji. To sa môže veľmi ľahko stať,“ dodáva.
Podľa neho je práve koordinácia a solidarita medzi členskými štátmi odpoveďou na globálne výzvy – či už ide o obranu, energetiku alebo hospodársku konkurencieschopnosť.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Čo očakáva Berlín od slovensko-nemeckej spolupráce.
- Aký význam má Slovensko pre nemecké investície a automobilový priemysel.
- Aké možnosti majú slovenskí študenti Nemecku a aké riziká z toho vyplývajú.
- Prečo slovenská ekonomika musí prehodnotiť svoj obchodný model.
- Či sa Nemci vrátia k jadrovým elektrárňam.