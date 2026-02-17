Tri nestabilné piliere európskeho úspechu sa rúcajú, tvrdí bývalý rakúsky vicekancelár Molterer - VIDEO

Bývalý rakúsky vicekancelár Wilhelm Molterer otvorene pomenoval slabiny, na ktorých podľa neho dlhodobo stál európsky ekonomický model. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na webe sita.sk pripomenul starší výrok bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorý dnes podľa neho pôsobí až prorocky. Európa si totiž podľa Molterera zvykla na komfort, ktorý nebol samozrejmosťou.
„Myslím, že to bolo asi pred 15 až 20 rokmi, keď Angela Merkelová povedala, že tvoríme 5 % svetovej populácie, produkujeme 25 % svetového HDP a spotrebúvame 50 % výdavkov na sociálne zabezpečenie vo svete. My, Európania. A potom povedala, že takto ďalej pokračovať nebudeme. A vtedy si všetci mysleli, o čom to hovorí? Ale ona už mala víziu, že ostatní rastú,“ uviedol Molterer. Podľa neho Európa prehliadala fakt, že zvyšok sveta dynamicky napreduje, zatiaľ čo ona zostáva v „pohodlnej situácii“.
Tri krehké piliere
Molterer zároveň pomenoval tri piliere, na ktorých podľa neho stál európsky úspech – a ktoré sa ukázali ako krehké. „Používali sme lacnú energiu z Východu, konkrétne z Ruska. Američania zaplatili náš účet za bezpečnosť a obranu a Číňania kupovali naše produkty. To prakticky znamená, že náš príbeh ekonomického úspechu bol založený na troch, povedal by som, skôr nestabilných pilieroch.“ Európa podľa neho profitovala z priaznivého geopolitického nastavenia, ktoré však nebolo trvalé.
Zásadným problémom bolo aj to, že európske krajiny podľa Molterera viac spotrebúvali než investovali. „Faktory, externé faktory a to, čo sa stalo za posledných pár rokov, sú skutočne brutálnym budíčkom, pretože moja generácia a my v tejto súčasnej situácii sme konzumovali dividendy mieru po druhej svetovej vojne, po páde železnej opony a Berlínskeho múru. A neinvestovali sme. Len sme konzumovali.“ Ako pripomenul, medzi skutočné strategické investície posledných desaťročí zaradil najmä rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2007 a zavedenie spoločnej meny euro.
Tvrdé vytriezvenie
Podľa Molterera priniesli posledné roky tvrdé vytriezvenie. Ruská agresia proti Ukrajine ukázala energetickú zraniteľnosť Európy, zatiaľ čo návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu znovu otvoril otázku bezpečnostnej závislosti od Spojených štátov. Čína sa medzitým z odberateľa európskych produktov stala silným konkurentom. Európa tak čelí realite oslabenia vo všetkých troch oblastiach, na ktorých staval jej doterajší model.
„Musíme sa vrátiť na bezpečnostnú a obrannú dráhu, aby sme boli pripravení a ochotní brániť sa. Po druhé, konkurovať v ekonomickej sfére, pretože ekonomika sa dnes využíva ako zbraň. To je jednoducho pravda,“ povedal Molterer a položil otázku, aká by mala byť naša globálna ambícia. Podľa neho žiadna krajina v Európe nie je dostatočne silná na to, aby obstála sama. Jedinou cestou je podľa neho jednota, väčšia odvaha a ochota konať.