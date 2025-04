Tréner Tottenhamu sa tak ľahko nedá. Kritika fanúšikov ma neovplyvní, vyhlásil Postecoglou - VIDEO, FOTO

Austrálsky tréner Ange Postecoglou z anglického klubu Tottenham Hotspur nehodlá podľahnúť kritike nespokojných fanúšikov, akej čelil vo štvrtok počas ligového stretnutia proti FC Chelsea pri prehre 0:1.

Počas duelu na Stamford Bridge sa ozývali napríklad pokriky „nevieš, čo robíš“, keď Postecoglou v druhom polčase poslal na ihrisko Brennana Johnsona a Papeho Sarra namiesto Wilsona Odoberta a Lucasa Bergvalla.

Tottenham sa aktuálne nachádza až na 14. mieste v tabuľke Premier League. O štvrtkovej prehre „kohútov“ rozhodol Enzo Fernandez, Tottenham si pripísal už šestnástu ligovú prehru v tejto sezóne z 30 zápasov.

Severolondýnsky klub je bez víťazstva v ostatných štyroch ligových zápasoch a hrozí mu najhoršie umiestnenie od sezóny 1993/1994, keď skončil na 15. mieste. Postecoglou však trvá na tom, že sa nenechá ovplyvniť kritikou fanúšikov.

„To ma netrápi. Nie je to prvýkrát, čo bučali na moje striedania. Ak majú fanúšikovia pocit, že nerobím dobrú prácu, majú právo to vyjadriť. Platia si za to, sledujú klub. Oni tu budú dlho po tom, čo ja odídem,“ vyhlásil Austrálčan.

Po tom, čo systém VAR zrušil možný vyrovnávajúci gól Papeho Sarra, gestikuloval Postecoglou k fanúšikom Tottenhamu, pričom si priložil ruku k uchu. Tréner však trvá na tom, že to nebola reakcia na kritiku.

„Chcel som, aby sa tešili a užili si to, čo sme považovali za gól,“ vysvetlil.

Postecoglou tiež vyjadril frustráciu z VAR-u, ktorého použitie prinieslo až 12 minút nadstaveného času v druhom polčase.

„Nie je to taký istý šport, aký býval. Stojíte tam 12 minút, zabíja to hru, ale nikto sa o to nestará, len milujú drámu a kontroverziu,“ povedal.

Nádeje austrálskeho kouča na udržanie sa vo funkcii by mohli závisieť od úspechu v Európskej lige, v ktorej jeho zverenci nastúpia vo štvrťfinále proti nemeckému Eintrachtu Frankfurt. Tottenham bude musieť výrazne zlepšiť svoj výkon, aby ukončil 17-ročné suchoty bez trofeje.

Na druhej strane, tréner Chelsea Enzo Maresca, ktorý tiež čelil kritike, je so svojím tímom v lepšej pozícii, pretože „The Blues“ sa posunuli už na štvrté miesto tabuľky.

„Ak chceme byť dôležitým tímom, musíme vyhrávať aj škaredým spôsobom, takže som celkom spokojný,“ povedal Maresca po londýnskom derby.