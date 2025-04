Ovečkin vyrovnal Gretzkého rekord 894 gólov v NHL, v zápase skóroval aj Fehérváry – VIDEO

Ruský hokejový útočník Alexander Ovečkin strelil dva góly pri piatkovom triumfe Washingtonu Capitals nad Chicagom Blackhawks (5:3), čím vyrovnal rekord legendárneho Waynea Gretzkého v počte gólov v zámorskej NHL.

Míľnik v podobe 894 gólov, ktorý sa zdal byť naveky nedosiahnuteľný, sa 39-ročnému rodákovi z Moskvy podarilo vyrovnať v 47. minúte duelu, keď v presilovke poslal svoje mužstvo do vedenia 4:3. Predtým Ovečkin v 4. minúte otvoril skóre duelu. V stretnutí sa strelecky presadil aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý v 28. minúte vyrovnal na priebežných 2:2.

„Som si istý, že si všetci užili tento moment, pretože je to niečo výnimočné,“ povedal Ovečkin v pozápasovom rozhovore. „Dokázať to doma, pred našimi fanúšikmi, rodinou, priateľmi, a, samozrejme, aj vyhrať… Je to obrovská česť,“ dodal Ovečkin.

Samotný Gretzky sledoval zápas v hľadisku washingtonskej arény. Ovečkin po prvej tretine povedal, že prítomnosť kanadskej legendy vystupňovala elektrizujúcu atmosféru v hale. „Všetci sú nadšení. Wayne je tu, takže je to vzácny moment,“ poznamenal Ovečkin.

Rus môže prekonať Gretzkého už v nedeľu, keď Capitals odohrajú duel proti New Yorku Islanders. Už v piatok však prekonal iný rekord, keďže 136. víťazným gólom v NHL prekonal doterajšie maximum, ktoré zdieľal s Čechom Jaromírom Jágrom.