V športovom SITE: Országh má priestor ukázať, že na to má. Tvrdí hokejový komentátor Richard Weinfortner - ROZHOVOR

V mesiacoch apríl a máj bude tradične na slovenskom športovom poli najviac rezonovať hokej. Prvým vrcholom bude boj o cenné kovy v domácej extralige. O pár týždňov na to sa vo Švédsku a Dánsku začne svetový šampionát. Súčasťou oboch súťaží bude prostedníctvom mikrofónu Richard Weinfortner z televízie Jojšport. Perspektívneho mladého komentátora sme si preto pozvali do nového vydania relácie V športovom SITE.

Favoritom Košice

„Najdominantnejším slovom, ktoré vystihuje dianie v tejto extraligovej sezóne je vyrovnanosť,” začal svoje rozprávanie Richard. O titul pod Tatrami aktuálne bojuje už iba kvarteto tímov – Košice, Zvolen, Žilina a Nitra. „Ak by som mal na niekoho ukázať prstom a vybrať najväčšieho kandidáta boli by to Košice. Tie si udržali kvalitný káder z minulej sezóny a ešte ho vhodne doplnili. Prešli si nedávno ťažším obdobím poznačeným turbulenciami, ale majú široký a kvalitný tím, výborného trénera a nepochybne i veľký hlad po titule, keďže vlani vypadli už v semifinále,” pokračoval „Riči”.

Kanaďan v košickom drese Olivier Archambault (vľavo) otvoril skóre zápasu Košice . Zvolen. Foto: FB, www.facebook.com

Séria medzi Nitrou a Žilinou bude ofenzívna

V čase rozhovoru už viedli Košice nad Zvolenom v sérii 2:0 na zápasy. Semifinálový boj medzi nováčikom zo Žiliny a obhajcom prvenstva z Nitry sa len rozbiehal. „Nitrania si tiež prešli v tomto ročníku menej vydarenými pasážami, ale všetko držali v správnych kontúrach. Nehrozila žiadna výmena trénera. Vedia, že majú kvalitných gólmanov a káder štruktúrovaný tak, že sa takmer vždy nájde niekto schopný potiahnuť celé mužstvo.“

Hráči hokejového klubu HK Nitra počas osláv majstrovského titulu Tipos extraligy 2023/2024. Nitra, 26. apríl 2024. Foto: SITA/Martin Havran

Pod Zoborom však veľmi dobre vedia, že proti mašine Milana Bartoviča zo Žiliny ich nečaká v súboji o finále nič jednoduché. „Verím tomu, že Žilina bude schopná hrať ten svoj atraktívny, kvalitný hokej. Potrebuje, aby brankár Connor Lacouvee udržal výkonnosť zo série proti Banskej Bystrici. Priznám sa, že som sa miestami obával či to zvládne, ale naozaj chytal v doterajšom play-off fantasticky,” vysvetlil Weinfortner a doplnil: „Neočakávam však, že budú v tejto sérii brankárom pribúdať čisté kontá. Skôr naopak, pretože obe mužstvá hrali dobrý ofenzívny hokej. Skôr by som očakával zápasy bohaté na góly.“

Šampionát možno bez Ramsaya. Zvládne svoju rolu Országh?

Meno nového, prípadne staronového, držiteľa titulu spoznáme najneskôr 29. apríla. O necelé dva týždne na to sa fanúšikovia preladia na MS v hokeji, ktoré sa budú hrať na severe Európy. Slovenský tím sa podľa informácii z tohto týždňa bude musieť minimálne v prípravnej fáze zaobísť bez kouča Craiga Ramsaya, ktorého trápi zápal pľúc. Dočasným vedením reprezentácie je poverený Vladimír Országh.

Zľava: Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a asistent trénera Vladimír Országh. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.

„Vlani bol našim spolukomentátorom, teraz bude možno na lavičke. Nachádza sa v mimoriadne náročnej situácii, ale verím, že sa tým popasuje dobre. Osobne mu to prajem. Rovnako si želám, aby sa dal zdravotne dokopy tréner Ramsey. O Országhovi ako o nasledujúcom reprezentačnom trénerovi sa špekulovalo už v minulosti. Teraz má priestor ukázať sa a potvrdiť, že na danú pozíciu má všetky predpoklady,” uzavrel komentátor Richard Weinfortner.

V relácii sa ďalej dozviete:



-či bola sezóna v podaní Nových Zámkov dehonestáciou extraligy

-prečo Spišskej Novej Vsi znova došiel vo vyraďovačke dych

-aká bude budúcnosť značky Slovan Bratislava

-čo chýbalo Popradu a Banskej Bystrici

-s akým tímom Slovensko pocestuje na MS 2025