Slovenské tenistky štartujú púť za obhajobou 2. priečky v Pohári Billie Jean Kingovej. Šramková: Pre postup urobíme všetko - FOTO

Slovenské tenistky ako obhajkyne 2. priečky z vlaňajška zabojujú už v závere nasledujúceho týždňa v domácom prostredí o postup na záverečný turnaj Pohára Billie Jean Kingovej. V národnom tenisovom centre budú ich súperkami výbery USA a Dánska.

Jednotou slovenského výberu je Rebecca Šramková a do tímu sa ako piata v poradí dostala aj 16-ročná Mia Pohánková. Medzi osem najlepších ženských tenisových výberov na svete sa dostanú len víťazky bratislavského podujatia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Veľmi sa teším, že mi kapitán dal možnosť byť prvý raz súčasťou tímu v Pohári Billie Jean Kingovej. Je super, že práve ja budem tou piatou slovenskou hráčkou. Reprezentovať krajinu je pre športovca úžasné. Mala som to vždy rada v mládežníckych kategóriách, no dostať sa do ženského výberu je niečo úplne iné. Ešte viac ma to motivuje pracovať na sebe. Posledné týždne som nemala ideálne, bola som zranená aj chorá, o to viac ma to teší a vážim si to,“ prezradil Pohánková podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Je pochopiteľné, že najviac sa bude čakať od 36. hráčky rebríčka WTA Šramkovej.

„Na zápasy a domácu atmosféru sa veľmi teším. Verím, že nás ľudia prídu povzbudiť a uvidia svetový tenis. Urobíme všetko pre to, ak by sa nám na domácej pôde podarilo postúpiť medzi najlepšiu osmičku do Číny,“ vyhlásila.

Ak sa nezmenia nominácie, v Bratislave si zmeria sily s Dánkou Clarou Tausonovou a Američankou Jessicou Pegulovou.

„Druhýkrát budem nastupovať ako slovenská jednotka, prvý raz to bude doma. Čo sa týka jednotiek, hrozia tam naozaj silné súperky a nehrá nám to renkingovo úplne do kariet. S Tausonovou som sa už stretla viackrát, naposledy tento rok v Dubaji. Nevyužila som štyri setbaly v prvom sete a zápas som nakoniec prehrala. Sama som sa však presvedčila, že som schopná vyrovnať sa aj úrovni tenisu hráčok Top 20, ktorý ona predvádza. Je to skvelá hráčka. V Dubaji hrala nakoniec o titul, tak som ju kvalitne rozohrala,“ vtipkovala Šramková a doplnila: „O Pegulovej sa asi ani nemusíme baviť. Je to štvrtá hráčka sveta a vynikajúca tenistka. Obe budú veľmi ťažké súperky.“

Šramková pred domácim podujatím odkázala fanúšikom, že Slovenky sa určite budú snažiť opäť navodiť výbornú atmosféru a tímového ducha, ktorý im vždy neskutočne pomáha počas reprezentačných týždňov.

„Hoci sme toho mali všetky už od začiatku roka veľa, chceme si to čo najviac užiť a ukázať sa pred domácimi fanúšikmi v čo najlepšom svetle. Za seba môžem povedať, že čím som staršia, tak pociťujem oveľa menej tlaku. Teraz sa s takýmito hráčkami stretávam na turnajoch každý týždeň, nebude to nič nové. Zažívam to od jesene a viem, čo môžem očakávať. Bude to určite veľmi náročné, ale verím, že sa nám podarí spraviť víťaznú šou,“ vyhlásil podľa webu STZ.

Len na doplnenie, slovenské tenistky nastúpia v piatok 11. apríla od 15.00 h proti výberu Dánska a o dva dni neskôr proti Američankám. V sobotu 12.4. je na programe meranie síl medzi Dánskom a USA.