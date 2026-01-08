Svitka nemrzí zlomená kľúčna kosť. Pád na Rely Dakar 2026 neoznačuje ako jazdeckú chybu - VIDEO

Slovenský motocyklista Štefan Svitko je po nepríjemnom páde a zranení na Rely Dakar 2026 už doma na Slovensku. Je to omnoho skôr, ako plánoval. Štyridsaťtriročný Žaškovčan si v utorkovej 3. etape pri páde zlomil kľúčnu kosť a poriadne zdemoloval svoj stroj. V pretekoch už nemohol pokračovať.
Kým ho z púštneho dobrodružstva nevyradil pád, pohyboval sa na 12. priečke. Pre súkromného jazdca v konkurencii továrenských pretekárov je to mimoriadne kvalitná vizitka.
Po prílete domov sa podelil o dojmy z ostatných dní. „Kameň som ani nevidel. Motorka potom trafila strom. Ak by sa mi aj nič nestalo, pokračovať by som asi nemohol,“ prezradil na brífingu v Bratislave.
„Po páde som bol dosť otrasený, postavil som sa a potom si opäť ľahol a asi minútu ležal. Hneď som vedel, že mám niečo s ramenom alebo kľúčnou kosťou. Keď som zbadal, v akom stave je motorka, vedel som, že je to zlé,“ pokračoval.
Svoj pád a zranenie nechce označovať ako jazdeckú chybu.
„Čo je jazdecká chyba na Dakare? Padol tam aj oveľa lepší jazdec ako ja. Spadol tam Cornejo, ktorý býva v púšti a jazdí tam každý deň. Je to aj o šťastí. Keby som to mal natrénované a išiel by som to desaťkrát, vtedy by to bola hlúpa chyba, že som trafil kameň, ale ja som ho nevidel. Šiel som stovkou a kameň nesvietil nastriekaný oranžovým sprejom,“ poznamenal Svitko.
Skorý koniec v pretekoch nemohol dostatočne preukázať, či bol dobre pripravený po fyzickej stránke.
„Odjazdil som len dve a pol etapy, takže fyzická odolnosť by sa ukázala trochu neskôr, ale myslím si, že s tým by som problém nemal. Prvé dve etapy boli kamenisté, ktoré nemám veľmi rád a dokázal som tam byť dvanásty. Zdolával som aj fabrických jazdcov, ktorí jazdia celý rok v púšti. Veril som si,“ hodnotil.
„Teraz sú na Dakare etapy, kde je viac piesku, čo by mi vyhovovalo. Vedel som, že som išiel dobre až do toho pádu. Sedem rokov som to úspešne dojazdil bez poruchy motorky a zranení, ale ono to raz muselo prísť. Mám za sebou sedemnásť Dakarov, z toho som vypadol dvakrát pre poruchu a trikrát pre zranenie, čo je ešte veľmi dobrá štatistika. Dakar je o tom, že každý jazdec raz spadne. A najmä z tých vpredu. Jednoducho ak chceš uspieť, musíš riskovať,“ zdôraznil Svitko.
Skúsený pretekár verí, že zranenú ma len kľúčnu kosť a nebude mať väčšie problémy s ramenom. „Teraz to ešte neviem, nechcem s tým veľmi hýbať. Mal som nehodu pred dvoma rokmi, mal som si tú platničku dať vybrať, ale ja som si ju nechal dnu a odstrihlo sa mi to presne vedľa nej. Uvidíme, ako to bude. Bol som v kontakte s doktorom z Ružomberka a chcel by som, aby mi to operoval on. Robil mi to už predtým, takže asi bude najlepšie vedieť, čo tam je a čo bude treba teraz spraviť,“ prezradil.
Svitko tiež uviedol, že ho až tak netrápi zlomená kľúčna kosť. „Trápi ma viac to, že som nedojazdil. Radšej by som si zlomil aj tú druhú kľúčnu kosť, len aby som prišiel do cieľa. Taký som,“ dodal.
Maximom Svitka na Rely Dakar je druhá priečka z roku 2016, vtedy ešte z Južnej Ameriky naprieč Argentínou a Bolíviou. V Saudskej Arábii, kde sa jazdí od roku 2020, nedošiel do cieľa premiérovo. V minulosti Rely Dakar nedokončil ani v rokoch 2011, 2013, 2018 a 2019.