Aj na našom malom Slovensku vieme vybojovať dakarské pódium, vraví Juraj Varga

Po striebornej priečke motocyklistu Štefana Svitka v konečnom poradí Dakaru 2016 sa na stupne víťazov 46.ročníka populárnej púštnej rely postavil ďalší Slovák Juraj Varga, ktorý skončil na konečnom treťom mieste v štvorkolkách. Štefan Svitko sa opätovne v súťaži motocyklov zaradil do najlepšej desiatky, obsadil v nabitom štartovom poli 9. priečku.

Húževnatosť slovenského jazdca

Piatkovou krátkou 12.etapou sa skončil piaty ročník Dakaru organizovaný v Saudskej Arábii. Účastníci absolvovali viac ako 4 700 kilometroch špeciálov a celkovej vzdialenosti takmer 8 000 kilometrov.

Celkovo do cieľa v Yanbu dorazilo 239 vozidiel (na štarte bolo 340), 96 motocyklov (štartovalo 132), 7 štvorkoliek ( štartovalo 10), 55 automobilov triedy Ultimate ( na štarte 70), 3 vozidlá triedy Stock (3 boli na štarte), 29 aut triedy Challenger (42 štartovalo), 28 SSV (štartovalo 36) a 21 nákladných vozidiel (oproti 47 na štarte).

Slovenský reprezentant Juraj Varga na pódiovom umiestnení pracoval počas celej súťaže, pričom v úvode bol dokonca na priebežne prvom ako aj druhom mieste. Následne prišli drobné technické problémy s Yamahou Raptor a Varga klesol na štvrté miesto.

Húževnatosť slovenského jazdca ho však vrátila na pódium, z ktorého sa teší aj v cieli. Pred Vargom skončil na druhom mieste Alexandre Giroud z Francúzska a na prvom Manuel Andujar z Argentíny.

Umiestnenie bolo Vargovým snom

„Dakar je úspešne za nami a ja som neskutočne šťastný, že sa mi podarilo dojazdiť na pódiu. Toto umiestnenie bolo mojím veľkým snom. Sú za tým roky roboty, ktoré boli ťažké. Som rád, že som ukázal všetkým, že aj na tom našom malom Slovensku vieme dobre zabojovať a vybojovať dakarské pódium. Nie je to iba moja zásluha, ale aj celého tímu a ľudí okolo mňa. Všetko fungovalo perfektne a nebyť mojich mechanikov, nie som tu. Ja cez deň jazdím a oni v noci dávajú dohromady Raptora, aby som ja zase mohol dosahovať dobré výkony.,“ zhodnotil Juraj Varga v tlačovej správe jeho tímu.

Ďalej pokračoval: „Tento Dakar bol naozaj veľmi ťažký a ja kolegom za ich robotu veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, poďakovať sa musím aj mojej rodine, ktorá to so mnou nemá jednoduché. A zabudnúť nesmiem ani na partnerov nášho Varga Motorsport Teamu, bez ich podpory by to určite nešlo, takže rovnako veľké ďakujem. Veľmi sa z toho všetkého teším, bolo to super a to tretie miesto ma naozaj potešilo.“