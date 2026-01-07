Na Rely Dakar 2026 skončil aj obhajca titulu v súťaži automobilov

Domáci jazdec Jazíd al Rádží musel z prestížneho podujatia odstúpiť pre mechanické problémy vozidla v prvej časti maratónskej etapy.
Z tohtoročnej edície Rely Dakar v Saudskej Arábii neodstúpil len slovenský motocyklista Štefan Svitko, ale v kategórii automobilov aj domáci obhajca titulu Jazíd al Rádží. Slávny saudskoarabský podnikateľ musel na prestížnom podujatí predčasne skončiť pre mechanické problémy jeho vozidla.

„Zasiahli ho technické problémy a odstúpil na 234. kilometri. Víťaz Dakaru 2025 prichádza o nádej na celkové víťazstvo a tento rok nebude môcť obhájiť svoj titul,“ uvádza sa v krátkej správe organizátorov.

Štyridsaťštyriročný Al Rádží mal už od začiatku pretekov problémy a v stredu sa nachádzal na 19. mieste priebežného poradia. Minuloročný prekvapujúci šampión mal problémy práve v najnevhodnejšom okamihu, pretože streda je prvou polovicou dvojdňovej maratónskej etapy. To znamená, že v závere 452 km dlhého špeciálu nemohol dostať mechanickú pomoc pre svoje vozidlo Toyota Hilux.

Milliardár pochádza z jednej z najbohatších rodín v Saudskej Arábii a odvtedy, čo vyhral Dakar 2025, prešiel ťažkým obdobím. V apríli 2025 prišiel o kontrolu nad vozidlom na pretekoch v Jordánsku a vážne sa zranil. Zlomil si niekoľko stavcov, čo ho vyradilo z pretekov na niekoľko mesiacov.

