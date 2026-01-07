Na Rely Dakar 2026 skončil aj obhajca titulu v súťaži automobilov

Z tohtoročnej edície Rely Dakar v Saudskej Arábii neodstúpil len slovenský motocyklista Štefan Svitko, ale v kategórii automobilov aj domáci obhajca titulu Jazíd al Rádží. Slávny saudskoarabský podnikateľ musel na prestížnom podujatí predčasne skončiť pre mechanické problémy jeho vozidla.
Smutná správa zo Saudskej Arábie. Pre Svitka sa Rely Dakar predčasne skončila
„Zasiahli ho technické problémy a odstúpil na 234. kilometri. Víťaz Dakaru 2025 prichádza o nádej na celkové víťazstvo a tento rok nebude môcť obhájiť svoj titul,“ uvádza sa v krátkej správe organizátorov.
Štyridsaťštyriročný Al Rádží mal už od začiatku pretekov problémy a v stredu sa nachádzal na 19. mieste priebežného poradia. Minuloročný prekvapujúci šampión mal problémy práve v najnevhodnejšom okamihu, pretože streda je prvou polovicou dvojdňovej maratónskej etapy. To znamená, že v závere 452 km dlhého špeciálu nemohol dostať mechanickú pomoc pre svoje vozidlo Toyota Hilux.
Päťnásobného šampióna Rely Dakar zrazilo auto, museli mu amputovať nohu
Milliardár pochádza z jednej z najbohatších rodín v Saudskej Arábii a odvtedy, čo vyhral Dakar 2025, prešiel ťažkým obdobím. V apríli 2025 prišiel o kontrolu nad vozidlom na pretekoch v Jordánsku a vážne sa zranil. Zlomil si niekoľko stavcov, čo ho vyradilo z pretekov na niekoľko mesiacov.