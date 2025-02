Päťnásobného šampióna Rely Dakar zrazilo auto, museli mu amputovať nohu

Obrovské nešťastie postretlo niekoľkonásobného účastníka Rely Dakar – Mathieua Baumela. Francúza, ktorý ako spolujazdec Nassera Al-Attiyaha dovedna päťkrát vyhral slávne púštne podujatie, zrazilo auto, keď smeroval na historickú Rely Monte Carlo.

Amputovaná noha

Ako referuje web denníka AS, nehoda mala za následok amputáciu Baumelovej pravej nohy. Štyridsaťdeväťročného Baumela zrazilo auto, keď zastavil, aby pomohol inému šoférovi s pokazeným vozidlom.

„Ako viete, pred 15 dňami som bol účastníkom veľmi vážnej dopravnej nehody. Zrazilo sa auto. Poslali ma do nemocnice, kde zostávam, a teraz, po 17 dňoch, vám môžem povedať, že sa cítim oveľa lepšie, ale musel som urobiť veľmi ťažké rozhodnutie: museli mi amputovať pravú nohu,“ uviedol na Instagrame.

Kóma aj niekoľko operácií

Baumel po nehode upadol do kómy a odvtedy bolo len málo správ o jeho zdravotnom stave. Okrem straty končatiny podstúpil aj niekoľko operácií. Napriek nešťastným okolnostiam neprišiel o vášeň pre motoristický šport a už pomýšľa na ďalšiu edíciu Rely Dakar.

„Budem mať novú uhlíkovú nohu, ale, bohužiaľ, už to nebude moja pôvodná noha. Mojím cieľom je teraz trénovať a byť pripravený na ďalší Dakar. Bude to, samozrejme, dlhé, budú to týždne a mesiace, ale psychicky som v poriadku. Čoskoro sa uvidíme, dúfam, že na Dakare,“ skonštatoval Baumel z lôžka v nemocnici v Remeši.