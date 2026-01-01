Svet vítal nový rok, tisíce ľudí zaplnili ulice svetových metropol aj pláže - FOTO

New Year Switzerland
Ohňostroj počas osláv Nového roka vo Švajčiarsku. Foto: Andreas Becker/Keystone via AP
Ako prví privítali príchod nového roka obyvatelia tichomorských ostrovných štátov Kiribati a Samoa, odkiaľ sa novoročná nálada presunula na Nový Zéland a do Austrálie. Silvestrovské oslavy v Sydney rozžiarili veľkolepý 12‑minútový ohňostroj a laserová šou nad Operou a prístavom. V Tokiu tisíce ľudí sledovali spúšťanie obrovského balónového odpočítavania v Shibuyi, zatiaľ čo chrámy lákali na prvé novoročné zvonenia.

Dubajská Burdž Chalífa uchvátila státisíce turistov synchronizovanou LED a pyrotechnickou šou. Moskva privítala nový rok pokojnejšie, bez veľkých ohňostrojov, no s koncertmi na Červenom námestí.

New Year&#039;s Eve Emirates
Ohňostroj počas osláv Nového roka v Dubaji. Foto: SITA/AP

Berlínčania oslavovali vstup do nového roka, pri Brandenburskej bráne, ktorá hostila veľký open‑air koncert. Londýn priniesol návrat plnohodnotného ohňostroja nad Temžou a vystúpenia britských hviezd po celom meste. Parížske Champs‑Élysées zaplnili davy oslavujúcich, ktorí sledovali veľkolepú projekciu na Víťaznom oblúku.

APTOPIX New Year&#039;s Eve Britain
Ohňostroj počas osláv Nového roka v Londýne. Foto: SITA/AP

Vrcholom osláv bol už tradične New York, kde vyšli do ulíc tisíce ľudí, aby na Times Square odpočítali začiatok nového roka pri padajúcej krištáľovej guli spoločne s popovými hviezdami, ktorých vystúpenia im spríjemňovali čakanie na odpočítavanie.

Rio de Janeiro uzavrelo starý rok veľkolepou šou na pláži Copacabana, kde davy ľudí v bielom vítali nový rok ohňostrojom nad oceánom.

