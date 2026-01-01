Svet vítal nový rok, tisíce ľudí zaplnili ulice svetových metropol aj pláže - FOTO

Ako prví privítali príchod nového roka obyvatelia tichomorských ostrovných štátov Kiribati a Samoa, odkiaľ sa novoročná nálada presunula na Nový Zéland a do Austrálie. Silvestrovské oslavy v Sydney rozžiarili veľkolepý 12‑minútový ohňostroj a laserová šou nad Operou a prístavom. V Tokiu tisíce ľudí sledovali spúšťanie obrovského balónového odpočítavania v Shibuyi, zatiaľ čo chrámy lákali na prvé novoročné zvonenia.
Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO
Dubajská Burdž Chalífa uchvátila státisíce turistov synchronizovanou LED a pyrotechnickou šou. Moskva privítala nový rok pokojnejšie, bez veľkých ohňostrojov, no s koncertmi na Červenom námestí.
Berlínčania oslavovali vstup do nového roka, pri Brandenburskej bráne, ktorá hostila veľký open‑air koncert. Londýn priniesol návrat plnohodnotného ohňostroja nad Temžou a vystúpenia britských hviezd po celom meste. Parížske Champs‑Élysées zaplnili davy oslavujúcich, ktorí sledovali veľkolepú projekciu na Víťaznom oblúku.
Vrcholom osláv bol už tradične New York, kde vyšli do ulíc tisíce ľudí, aby na Times Square odpočítali začiatok nového roka pri padajúcej krištáľovej guli spoločne s popovými hviezdami, ktorých vystúpenia im spríjemňovali čakanie na odpočítavanie.
Rio de Janeiro oslavuje rekord. Najväčšia silvestrovská párty sveta prilákala 2,5 milióna ľudí
Rio de Janeiro uzavrelo starý rok veľkolepou šou na pláži Copacabana, kde davy ľudí v bielom vítali nový rok ohňostrojom nad oceánom.