Svet víta Nový rok 2026, nechýbajú ani ohňostroje – FOTO

Svet oslavuje príchod Nového roka 2026.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
New Year's Eve Australia
Ohňostroje odpálili nad mostom Sydney Harbour Bridge počas osláv Nového roka v Sydney vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: SITA/AP
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Svet oslavuje príchod Nového roka 2026. Medzi prvými nový rok privítali tichomorské krajiny Kiribati a Samoa. Postupne sa k nim pridal Nový Zéland, kde ľudia oslavovali pod holým nebom, a Austrália, ktorá pritiahla pozornosť sveta veľkolepým ohňostrojom nad Operou a prístavom v Sydney. V Japonsku sa niesol začiatok roka v pokojnejšom duchu. Mnohí ľudia totiž navštívili chrámy a svätyne, kde sa modlili za zdravie, šťastie a prosperitu v novom roku.

Fotogaléria k článku:

New Year&#039;s Eve South Korea
New Year&#039;s Eve South Korea
New Year&#039;s Eve Australia
9 fotografií v galérii
New Year&#039;s Eve Australia

Medzi poslednými privítajú príchod nového roka 2026 obyvatelia havajskej metropoly Honolulu, kde sa o 11.00 h SEČ začal ešte len 31. december.

APTOPIX New Year
Ľudia pózujú na fotkách pri osvetlených dekoráciách na Silvestra v Bombaji v Indii v stredu 31. decembra 2025. Foto: SITA/AP
New Year
Ohňostroje vypukli nad mostom Sydney Harbour Bridge pri príležitosti začiatku osláv Nového roka v Sydney v stredu 31. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Japan New Year
Ľudia sa zhromaždili, aby oslávili Nový rok v budhistickom chráme Zojoji v stredu 31. decembra 2025 v Tokiu. Foto: SITA/AP
New Year
Ohňostroje odpálili nad mostom Sydney Harbour Bridge počas osláv Nového roka v Sydney vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: SITA/AP
Okruhy tém: Nový rok Ohňostroj Oslavy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk