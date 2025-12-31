Rio de Janeiro oslavuje rekord. Najväčšia silvestrovská párty sveta prilákala 2,5 milióna ľudí

Rio de Janeiro získalo zápis do Guinnessových svetových rekordov za najväčšiu silvestrovskú oslavu, akú kedy zorganizovalo jedno mesto. Rekord padol počas bezplatného niekoľkohodinového koncertu na pláži Copacabana, ktorý minulý rok prilákal až 2,5 milióna ľudí.
Plaketu od zástupcu Guinnessových svetových rekordov prevzal v utorok starosta Ria Eduardo Paes priamo na hlavnom pódiu, pripravenom pre tohtoročné oslavy na Copacabane. Tie budú opäť bezplatné a vystúpi na nich aj legendárny brazílsky spevák Gilberto Gil.
„Tento titul bol udelený… s prihliadnutím na rekordný počet účastníkov, rozsah umeleckého programu, územný dosah podujatia a jeho kultúrny význam,“ uviedla kancelária starostu v súvislosti s udelením rekordu. Účasť 2,5 milióna ľudí potvrdili aj zábery z dronov.
Paes označil ocenenie za veľkú poctu a vyhlásil, že „žiadne iné mesto na svete neorganizuje podujatia, ktoré by s takou pravidelnosťou spájali toľko ľudí“. Silvestrovské oslavy na Copacabane každoročne priťahujú masy ľudí, ktorí sa tradične obliekajú do bieleho.
Organizátori pripravili veľkolepý program aj na koniec roka 2025. Oblohu nad Riom má rozžiariť 12 minút ohňostrojov a až 1 200 dronov. Po celom meste vyrástlo 13 pódií pre bezplatné koncerty, z toho tri priamo na Copacabane, kde bude nasadených 3 500 policajtov.
Rio de Janeiro zaznamenalo v tomto roku aj rekordný počet zahraničných návštevníkov. Od januára do novembra mesto privítalo takmer dva milióny turistov zo zahraničia, čo je historické maximum.