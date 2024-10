SIS má vypracovať správu o atentáte na premiéra Fica, bola aj vyvodená zodpovednosť voči dvom funkcionárom

V súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej z 15. mája tohto roka vyvodili zodpovednosť voči dvom funkcionárom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po utorkovom rokovaní vlády.

Ako uviedol, od úradu dostal správu, ktorú zobral na vedomie. Bolo v nej konštatované, že v roku 2023 boli zanedbané školenia pre príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a neprešli školeniami, ktorými prejsť mali. Na základe toho bola vyvodená zodpovednosť dvom riaditeľom úradu, ktorí boli odvolaní.

Minister súčasne informoval, že Slovenská informačná služba (SIS) má vypracovať správu o atentáte na premiéra. SIS tak má spraviť na pokyn predsedu vlády. Toto zadanie podľa slov Šutaja Eštoka dostal riaditeľ SIS Pavol Gašpar. Správu o atentáte by SIS mala predložiť do parlamentu do konca tohto roku.

Ako šéf rezortu doplnil, polícia atentát vyšetruje nezávisle od SIS. Zároveň minister pripomenul, že išlo o páchateľa, ktorý navštevoval všetky opozičné protesty a bol odfotený na viacerých fotografiách s predstaviteľmi opozičných politických strán. Samotný minister nemá o vyšetrovaní žiadne informácie, okrem informácií technického charakteru.