Susko obhajuje transparentný nákup budovy pre bratislavské mestské súdy, klamstvá o predražení odmieta (video)

Výber budovy pre bratislavské mestské súdy bol transparentný a cenovo výhodný. Upozornilo na to ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa ohradzuje voči klamstvám o predraženom nákupe budovy pre mestské súdy Bratislava III a Bratislava IV. Ministerstvo sa obhajuje, že výber za predchádzajúcej vlády bol netransparentný. Tá podľa rezortu obišla súťaž a neakceptovala víťaznú ponuku.

„Vybrala druhého v poradí, s čím nesúhlasili súdy, ministerskí analytici, a proti bola aj kontrola Ódorovho úradu vlády,“ zdôraznilo ministerstvo.

Špekulácie o náraste ceny

Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) súčasne informoval, že sú špekulácie o náraste ceny. Ubezpečil však, že jeho rezort zabezpečil výber novej budovy pre justíciu otvorene, transparentne a v súlade s pravidlami verejnej obchodnej súťaže.

„Žiadne kšeftovanie s budovami, ako za ministerky Márie Kolíkovej (SaS), sa za nás nekonalo. Nákup bol realizovaný transparentne prostredníctvom nezávislej komisie, nie ako za našich predchodcov, ktorí budovu vyberali v kuchyni na ministerstve,“ vyhlásil minister a vysvetlil, že budova, ktorú vybrala nezávislá odborná komisia, bola vybraná ako najvhodnejšia, a to na základe prísnych kritérií efektívnosti Útvaru hodnoty za peniaze a odborných znalcov.

„Celý projekt sa drží pôvodného rozpočtu stanoveného v Pláne obnovy a odolnosti a cena budovy na kľúč je porovnateľná s predchádzajúcimi návrhmi,“ doplnil minister.

Proces nákupu budovy v katastrofálnom stave

Ako pripomenul, proces nákupu budovy našiel po svojom nástupe do funkcie v katastrofálnom stave. Keby pokračovali v projekte bývalého vedenia, tak by podľa jeho slov nebola budova a prepadli by peniaze z plánu obnovy, ktoré boli určené na tento projekt.

„Budeme o tom čoskoro informovať, myslím, že viacerí budú prekvapení,” vyhlásil Susko a dodal, že ministerstvo v najbližších dňoch usporiada tlačovú konferenciu, na ktorej poskytne prehľad celého procesu nákupu.