Surový: S tým čo teraz poviem asi veľa ľudí nebude súhlasiť, niektorých možno nahnevám... (rozhovor)

Profesionálne vykonávanie trénerského remesla nepochybne patrí medzi najrizikovejšie povolania z hľadiska jeho trvania.

Na konci januára sa o tom na vlastnej koži presvedčili hlavný tréner HK Dukla Ingema Michalovce Peter Kúdelka a jeho asistent Tomáš Surový. Oboch vedenie tímu z východného Slovenska odvolalo aj napriek tomu, že tímu v tom čase patrila solídna štvrtá priečka v tabuľke a výkony mužstva patrili medzi tie nadpriemerné v extralige.

„Z odvolania som nebol prekvapený, preskákal som si toho v hokeji už veľmi veľa. Rezonovali už rôzne šumy a veľmi dobre vieme, kto za aké nitky ťahá. Z hľadiska profesionálneho trénerského rastu však anabázu v Michalovciach hodnotím pozitívne. Zároveň mi to otvorilo oči, aby som do budúcnosti vedel s akými ľuďmi, členmi realizačného tímu a manažérmi mám spolupracovať a s akými nie. S Petrom Kúdelkom sa mi pracovalo veľmi dobre, sadli sme si profesne a aj ľudsky,“ povedal Tomáš Surový v novom vydaní relácie V športovom SITE.

Nehokejové rozhodnutie

Pod Tatrami je hokejová verejnosť na trénerské vyhadzovy zvyknutá. Každý z koučov vie, že kufor je lepšie mať vždy spolovice zbalený. Mnohých však okolnosti a celková rezonancia konca dvojice Kúdelka-Surový prekvapila.

„Určite to nebolo hokejové rozhodnutie. Každý si môže hovoriť čo chce. Cieľom tímu bolo byť do štvrtého miesta, to sme aj boli. Tím sa pripravoval a myslím si, že bude pripravený dobre. Za našim koncom boli osobné rozhodnutia, nie hokejové,“ skonštatoval Tomáš Surový.

Poriadnu dávku kritiky za daný krok si vypočul od michalovských fanúšikov (no nie len od nich) športový riaditeľ Michaloviec Marek Mašlonka. „Ja som s manažérom Mašlonkom nekomunikoval. Ani keď som prichádzal do Michaloviec, ani keď som odtiaľ odchádzal,“ priblížil Tomáš Surový.

Trénerský „chlebík“

Hokej je neúprosný biznis, v ktorom nie je čas a priestor na rezignáciu. Aj tréneri veľmi dobre vedia, že tam kde niečo končí, sa iné začína. Podobne to vníma aj Tomáš Surový. „S Petrom som v kontakte. Nie je tajomstvom, že sa o jeho služby zaujímajú viaceré kluby. Niektoré už riešia trénerov na nasledujúcu sezónu. Veľmi rád by som s ním spolupracoval aj naďalej, je to však na ňom.“

V aktuálnej sezóne slovenskej extraligy tri štvrtiny klubov aspoň raz menili svojho hlavného trénera. Iba v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Nitre je stále kouč, ktorý pri kormidle bol aj v predsezónnej príprave.

„Je to smutné. Ako chceme posúvať ten hokej ďalej, keď nebudeme mať slovenských trénerov? Keď budú kluby aj naďalej posudzovať výkony trénerov už v auguste či v septembri, a po dvoch prehratých zápasoch ich odvolávať. Tak mi povedzte, kto bude chcieť byť hokejovým trénerom na Slovensku. Sledovať sa musí hlavne proces, nie pár nevydarených zápasov,“ podotkol účastník siedmich MS v hokeji a troch zimných olympiád.

Počet legionárov

Jednou z najdiskutovanejších tém v prostredí slovenskej najvyššej hokejovej súťaže je počet legionárov. Po posledných hráčskych transferoch sa ich počet zastavil na čísle 103. Zatiaľ čo niektorí si myslia, že to predstavuje veľké mínus pre reprezentáciu a možnosť fanúšikovského identifikovania sa s klubom, Tomáš Surový v reláciu V športovom SITE predostrel iný názor.

„S tým čo teraz poviem asi veľa ľudí nebude súhlasiť, niektorých možno nahnevám…Do zápasu môžeme nasadiť siedmich legionárov, z čoho vyplýva, že trinásť hráčov musí byť zo Slovenska. Ja si nemyslím, že máme takú širokú základňu, aby sme zo slovenských hráčov vytvárali kvalitnejšiu extraligu. Osobne by som obmedzenie počtu cudzincov zrušil. Zároveň však musí platiť že importy budú minimálne o level lepší ako slovenskí hráči, ale to je už vec na športových manažérov a majiteľov.“

V rozhovore s Tomášom Surovým sa tiež dozviete:

ďalšie okolnosti odchodu z Michaloviec

koho favorizuje v aktuálnej sezóne

ako sa zmenili slovenská hokejová extraliga

ako sa pracuje so zahraničnými hráčmi

ako pracovať s legionárom, ktorý nemá potrebnú kvalitu

či je jednoduchšie byť hráčom alebo trénerom

aká práca ho láka

čo čakať o slovenskej reprezentácie na MS v hokeji 2024 v Prahe a Ostrave

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify