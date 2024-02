Piroska o novej posile Slovana Gersonovi Rodriguesovi: Bojím sa, aby to nesmrdelo nejakým „prúserom“(rozhovor)

Kolotoč v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku sa opäť roztočí v piatok 9. februára pod Dubňom, kde MŠK Žilina privíta v súboji druhého s prvým bratislavský Slovan.

Jednotlivé tímy mali 53 dní zimnej pauzy na to, aby doplnili svoje kádre a podnikali ďalšie kroky smerujúce k zlepšeniu. Práve o tomto sme sa v najnovšom vydaní relácie V športovom SITE porozprávali s futbalovým expertom Jurajom Piroskom, ktorý odohral v slovenskej najvyššej súťaži stovky zápasov.

Prestupová sága Róberta Polievku

S Jurajom sme sa „dotkli“ každého tímu a prebrali všetky nosné reálie, ktoré počas zimy rezonovali. Napríklad Róberta Polievku, ktorého prestupová sága ani po dlhých mesiacoch nepriniesla žiadny posun. Slovenský reprezentačný útočník zotrvá minimálne do leta v banskobystrickej Dukle.

„Príde mi to veľmi nafúknuté. Každé prestupové obdobie sa rieši Robo Polievka. Nemyslím si, že to prospieva hráčovi, reprezentácii a klubu samotnému. Ak ho chcú v Banskej Bystrici predať, tak nech ho ponúknu a predajú, alebo nech sa s ním nejak dohodnú. Zbytočne sa zaťažuje jeho hlava, aj hlavy ľudí okolo,“ povedal Juraj Piroska.

Nespokojnosť v Dunajskej Strede

V športovom SITE sme prebrali tiež príchody a odchody jednotlivých hráčov. Najrušnejšie to bolo počas zimného transferového obdobia v DAC Dunajská Streda. „Na Žitnom ostrove majú všetky podmienky nastavené tak, že by mali byť schopní bojovať so Slovanom o titul. Aktuálne to tak nie je a podľa mňa to súvisí s veľkou fluktuáciou hráčov v kádri,“ naznačil Juraj Piroska dôvod neuspokojivého priebežného 6. miesta DAC.

Podľa bývalého hráča Freiburgu, Sparty Praha, Artmedie Petržalka, Senice či Slovana bude titul opäť oslavovať „belasý tábor“. „Myslím si, že tak skúsený tím si to už dohrá úplne v pohode až k titulu. Prial by som si, aby to bolo dramatické, tak ako vlani. Pre ligu by nebolo asi úplne najlepšie, ak by o zisku titulu bolo rozhodnuté už v marci,“ myslí si Juraj Piroska.

Kontroverzný útočník v Slovane

Jednou z najprepieranejších udalostí v prostredí slovenskej ligy bol počas zimy príchod luxemburského reprezentanta Gersona Rodriguesa do Slovana. Kontroverzný útočník vystužil ofenzívu majstra po odchode Aleksandara Čavriča do Japonska.

„Som na neho veľmi zvedavý. Tie chýry, ktoré ho sprevádzajú nie sú dobré. Keď si navyše pozrieme, že takmer v žiadnom klube nevydržal kompletnú sezónu a nikde nedal počas jednej sezóny dvojciferný počet gólov, a to sa bavíme o hrotovom útočníkovi, tak dostaneme o ňom zvláštny obraz. Mnohí ho hodnotia na základe toho, že proti Slovensku hral v Trnave za Luxembursko výborne. Pre mňa je to málo. Veď ide iba o jeden zápas. Možno ho však v Slovane prebudia, ale skôr sa bojím aby to nesmrdelo nejakým ‚prúserom‘,“ hodnotí Juraj Piroska

„Ja si nedovolím tvrdiť, že Slovan je v zápase so Sturmom Graz favorit. Ide o náročného a kvalitného súpera. V rakúskej najvyššej súťaži sa držia v tabuľke iba dva body za Salzburgom. Môžeme očakávať vypredané Tehelné pole, skvelú kulisu a dúfam, že aj dramatický zápas s lepším koncom pre zverencov trénera Vladimíra Weissa,“ rozhovoril sa hosť športového SITA na margo februárového dvojzápasu Slovana s rakúskym klubom Sturm Graz v Konferenčnej lige.

