Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka

Zasadnutie sa koná v kinosále ústavu za prísnych bezpečnostných opatrení.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Mikuláš Černák
Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na podmienečné prepustenieMikuláša Černáka na slobodu. Návrh podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pripojil aj samotný Černák. Ten si v Leopoldove odpykáva doživotný trest odňatia slobody za viacero vrážd.

Zasadnutie sa koná v kinosále ústavu za prísnych bezpečnostných opatrení, Zbor väzenskej a justičnej stráže obmedzil počet prítomných novinárov na 20 a počet prítomných z radov verejnosti na 40. Okresný súd Trnava má na pokračovanie zasadnutia rezervovaný termín aj na stredu 24. septembra.

Slovenská legislatíva umožňuje podmienečné prepustenie aj v prípade odsúdených na doživotie po 25 rokoch a splnení určených podmienok. Podľa Trestného zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

Súd mal už skôr k dispozícii hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktorý jeho prepustenie na slobodu odporúča. Prokurátorka kladné hodnotenie spochybnila a súdu predložila dokumenty, ktoré nie sú s ním v súlade. Vo väzení dostal Černák deväť disciplinárnych odmien, disciplinárny trest nemal žiadny.

