Bombic ostáva stíhaný väzobne, súd jeho žiadosť o prepustenie zamietol

Obžalovaný Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, ostáva vo väzbe. Pre agentúru SITA to potvrdili z informačnej kancelárie Špecializovaného trestného súdu.
„Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu žiadosť obžalovaného D. B. o prepustenie z väzby na slobodu zamietla. Samosudkyňa väzbu obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila, a písomný sľub obžalovaného neprijala,“ informoval súd. Doplnil, že rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.
Obžaloba pre 26 skutkov v 12 bodoch
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.
Bombic zostáva vo väzbe, proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť
Konkrétne pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Rozhodnutie o väzobnom stíhaní
Bombic je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica.
Súd rozhodne, či ponechá obžalovaného Bombica vo väzbe. Obhajoba označuje ďalšie obvinenie za účelové
Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, ktorý je obhajcom obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.