Bombic ostáva stíhaný väzobne, súd jeho žiadosť o prepustenie zamietol

Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Daniel Bombic
Obvinený youtuber Daniel Bombic, vystupujúci pod pseudonymom Danny Kollar. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Obžalovaný Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, ostáva vo väzbe. Pre agentúru SITA to potvrdili z informačnej kancelárie Špecializovaného trestného súdu.

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu žiadosť obžalovaného D. B. o prepustenie z väzby na slobodu zamietla. Samosudkyňa väzbu obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila, a písomný sľub obžalovaného neprijala,“ informoval súd. Doplnil, že rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

Obžaloba pre 26 skutkov v 12 bodoch

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.

Konkrétne pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Rozhodnutie o väzobnom stíhaní

Bombic je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica.

Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, ktorý je obhajcom obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

Viac k osobe: Daniel Bombic
Firmy a inštitúcie: GP Generálna prokuratúra SRNS Najvyšší súd SRŠpecializovaný trestný súd
Okruhy tém: Extrémizmus Súdy Väzba

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk