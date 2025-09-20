Súd bude o podmienečnom prepustení Černáka opäť rozhodovať v Leopoldove

Odsúdený Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov.
SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.
Odsúdený Mikuláš Černák odchádza počas prestávky v sprievode eskorty na verejné zasadnutie v trestnej veci o návrhu na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody na Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany. Piešťany, 2. máj 2024. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
O návrhu na podmienečné prepustenie na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka na slobodu bude súd na budúci týždeň opäť rozhodovať vo väznici v Leopoldove.

Verejné zasadnutie

Súd v tejto trestnej veci naposledy konal v máji, verejné zasadnutie vtedy odročil po tom, ako mu prokurátorka Monika Brodanská predložila dokumenty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktoré nekorešpondujú s kladným hodnotením Mikuláša Černáka jeho vedením. Odročením získal súd čas na to, aby sa s dokumentami v rozsahu stoviek strán oboznámil.

Okresný súd Trnava má v Leopoldove na verejné zasadnutie vyhradené termíny od pondelka 22. septembra do stredy 24. septembra. Zbor väzenskej a justičnej stráže vyčlenil na toto mimoriadne sledované zasadnutie pre novinárov 20 miest a pre záujemcov z radov verejnosti ďalších 40 miest. Verejnosť sa na verejné zasadnutie dostane len bez akejkoľvek audiovizuálnej techniky.

Podmienečné prepustenie

Návrh na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka podalo o začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pridal aj samotný Černák. Ten bol na doživotný trest odňatia slobody odsúdený za účasť na vraždách šiestich osôb, pričom išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 si Černák už z väzenia objednal smrť podnikateľa Mariána Karcela.

Slovenská legislatíva pripúšťa možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody aj v prípade odsúdených na doživotný trest odňatia slobody, ak si už odsedeli najmenej 25 rokov a splnili aj ďalšie podmienky. Odsúdený Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov.

