Mikuláš Černák stojí pred najdôležitejším verdiktom, v hre je jeho návrat na slobodu

V Leopoldove sa rozhoduje o budúcnosti najznámejšieho mafiána Slovenska.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.
Odsúdený Mikuláš Černák (uprostred) počas príchodu v sprivode eskorty na verejné zasadnutie v trestnej veci o návrhu na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody na Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany. Piešťany, 2. máj 2024. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
Leopoldov Iné správy Iné správy z lokality Leopoldov

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove pokračuje verejné zasadnutie súdu, na ktorom rozhoduje o návrhu na podmienečné prepustenie na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka na slobodu.

Návrh podalo začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pridal aj samotný Černák. Zasadnutie sa koná vo väzenskej kinosále, Zbor väzenskej a justičnej stráže tam umožnil vstup dvom desiatkam novinárov, avšak nesmú mať pri sebe mobilné telefóny ani fotoaparáty.

Odročenie konania v máji

Pre verejnosť bolo k dispozícii 40 miest. Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany, má na zasadnutie vo väznici vyčlenené tri dni, od pondelka dňa do stredy.

Súd v tejto trestnej veci naposledy konal v máji, verejné zasadnutie vtedy odročil po tom, ako mu prokurátorka Monika Brodanská predložila dokumenty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktoré nekorešpondujú s kladným hodnotením na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka jeho vedením.

Súd odročením získal čas na to, aby sa s dokumentmi v rozsahu stoviek strán oboznámil. Na verejnom zasadnutí začiatkom apríla sa traja znalci z odboru psychiatrie a psychológie vyjadrili k odsúdenému Černákovi a jeho resocializačnej prognóze, ich posudky boli pre odsúdeného priaznivé.

Kladné hodnotenia a výpoveď Černáka

Súd mal k dispozícii aj aktualizované hodnotenie odsúdeného z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, jeho závery boli tiež kladné. Na zasadnutí začiatkom apríla prehovoril aj Mikuláš Černák. Roky, v ktorých šéfoval mafii, označil za zlé obdobie. Nespochybnil ani to, že výsledkom boli aj obete. Dodal však, že o trestnej činnosti prehovoril dobrovoľne a dobrovoľne začal spolupracovať s prokurátormi a nič za to nežiadal.

Fotogaléria k článku:

SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.
SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.
SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.
7 fotografií v galérii
SÚDY: Zasadnutie vo veci odsúdeného Mikuláša Č.

Černák sa podľa právoplatného rozsudku v rokoch 1994 až 1997 osobne zúčastnil na vraždách šiestich osôb, pričom išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 si Černák už z väzenia objednal smrť podnikateľa Mariána Karcela.

Odsúdený začal neskôr spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Okresný súd v Banskej Bystrici v tejto súvislosti na verejnom zasadnutí v auguste 2020 schválil dohodu o vine a treste, v rámci ktorej sa na doživotie odsúdený bývalý boss banskobystrického podsvetia priznal k 16 skutkom, z toho k 14 vraždám. Súd v tejto súvislosti upustil od uloženia súhrnného trestu, keďže skôr uložený výnimočný trest odňatia slobody na doživotie v tretej nápravnovýchovnej skupine považoval za dostatočný.

Viac k osobe: Marián KarcelMikuláš Černák
Firmy a inštitúcie: Okresný súd TrnavaOkresný súd v Banskej BystriciOZ Reštart 21 - Slovensko 21. storočiaÚstav na výkon trestu odňatia slobodyZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže
Okruhy tém: Návrh podmienečné prepustenie Pojednávanie Súd Súdy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk