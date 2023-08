Štvrtina Slovákov sú „antidemokrati“, voliči Smeru neodmietajú ani návrat do ruskej sféry vplyvu či Putina

Na Slovensku pribúda ľudí, ktorých je možné označiť za „antidemokratov“. Konštatuje to v článku Denník N s poukazom na prieskumy Agentúry Ipsos, podľa ktorých ich podiel predstavuje približne 25 percent populácie.

Návrat do ruskej sféry

„Vývoj od marca ukazuje, že pribúda napríklad ľudí, ktorým by neprekážal návrat do ruskej sféry vplyvu, a tých, ktorí hovoria, že oslobodenie v roku 1945 dalo Sovietskemu zväzu nárok zostať v Československu ďalších 40 rokov,“ uvádza Denník N.

Návrat do ruskej sféry vplyvu podľa prieskumov neodmieta až 48 percent voličov Smeru-SD, 61 percent voličov Republiky a až 68 percent voličov SNS. „Pri voličoch Hlasu Petra Pellegriniho vidno zásadný rozdiel k postoju k Rusku, do sféry vplyvu Vladimira Putina by sa rado dostalo 27 percent z nich,“ uvádza denník.

Čo by bolo pre Slovensko dobré?

Podľa prieskumu Ipsosu tiež 61 percent opýtaných rozhodne alebo skôr súhlasí s výrokom, že „mať silného a rozhodného lídra, ktorý sa nemusí zaťažovať s parlamentom a voľbami, by bolo pre Slovensko dobré“.

„Podobnú otázku týkajúcu sa autoritatívneho lídra sa v minulosti pýtala pre organizáciu Globsec aj agentúra Focus. V roku 2020 chcelo autoritatívneho lídra 25 percent opýtaných, v roku 2021 to bolo 38 percent a v roku 2022 už 49 percent. Pre metodické rozdiely však tieto výsledky nemožno priamo porovnávať s výsledkami agentúry Ipsos,“uviedol denník.