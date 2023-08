Bardovič: Najvýznamnejším prvkom slovenského volebného systému je jeden volebný obvod

Najvýznamnejším prvkom slovenského volebného systému pre parlamentné voľby je jeden volebný obvod, tvrdí politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dôsledky pre stranícky systém

Dodal, že používanie jedného volebného obvodu pre voľby do Národnej rady (NR) SR vplýva na možnosť zastúpenia regiónov v parlamente, ale má i ďalekosiahlejšie dôsledky pre stranícky systém, a celkovo aj pre politický systém. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.

„V prvom rade vytvára podmienky pre silnú centralizáciu politických strán, ktoré nepotrebujú viacerých lídrov v regiónoch, no postačuje im jedna osobnosť schopná získať hlasy na celom území Slovenska. To má vo svojej podstate dôsledky aj pre tvorbu regionálnych štruktúr,“ vysvetľuje Bardovič a dopĺňa, že regionálne štruktúry síce často existujú, avšak nemajú takú úlohu, akú by mali v prípade existencie viacerých volebných obvodov, a mali by produkovať voliteľných kandidátov pre každý z týchto obvodov. Tento jav má podľa politológa presah aj do ďalších typov volieb.