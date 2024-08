Štvordňový pracovný týždeň a jeho negatíva. Vymenili by ste ho za nižší plat?

Na Slovensku sa v posledných rokoch hovorí čoraz viac o zavedení štvordňového pracovného týždňa. Tento model už napríklad funguje na Islande, Novom Zélande či v Japonsku.

Ešte pred pol rokom prekvapil premiér Robert Fico vyhlásením, že by sa Slovensko mohlo pridať ku krajinám, ktoré zavedú ako experiment štvordňový pracovný týždeň. Žiadnu diskusiu však v tomto smere neinicioval. Viacerí odborníci poukazujú na to, že nevieme obsadiť pracovné miesta a mohlo by to mať negatívny dopad pre našu ekonomiku.

Zvládla by to naša ekonomika?

„V priemysle už dnes nevieme obsadiť sedemdesiattisíc pracovných miest,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. „Neviem si to predstaviť, či by to slovenská ekonomika zvládla,“ dodal predseda Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozef Božik.

Analytik INESS Róbert Chovanculiak zase upozorňuje, že by klesla produktivita práce. „Štvordňový pracovný týždeň je zaujímavý zamestnanecký benefit, ale hrozná verejná politika, lebo ak pokúsime plošne znížiť počet odpracovaných hodín, tak množstvu zamestnancov poklesne produktivita práce aj mzda,“ ozrejmil.

Niektorí by zmenu uvítali

Prieskum agentúry AKO pre TV Joj zverejneného na stránke Noviny.sk poukázal na to, že ak by mali Slováci pracovať iba štyri dni do týždňa na úkor nižšieho platu, ostali by radšej pri súčasnom systéme.

Našli sa však aj takí, ktorí by ho uvítali. „Väčšia časť z tých, ktorí súhlasia majú vysokoškolské vzdelanie, sú vo veku od 34 do 49 rokov, takže vo veku, keď Slováci majú deti,“doplnil riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

Ako to funguje na Islande?

Napríklad na Islande to nefunguje tak, že piatky majú zamestnanci voľné. Ako ozrejmila pre televíziu Češka Zdenka, ktorá tam pracuje v škôlke, spôsob výberu si musí v práci dohodnúť.

„Zo štrnástich dní si vyberiem pol dňa alebo týždenne si vyberiem dve hodiny alebo denne môžem odísť o dve hodiny skôr,“ povedala s tým, že aj po dvoch rokoch stále hľadajú v krajine systém. Všetko totiž musí fungovať a v práci vždy musí niekto ostať.

Ministerstvo je otvorené diskusii

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa diskusii na túto tému nebráni a dodáva, že zamestnávatelia na Slovensku môžu zaviesť tento systém dobrovoľne.

„Ak by sa otvorila diskusia na túto tému a hľadali by sa prieniky k možnému nastaveniu, tak len v takom prípade, že nepríde ku kráteniu miezd zamestnancov,“ uviedla hovorkyňa Natália Jachym Holubová.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.