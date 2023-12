Strana Demokrati sa obracia na orgány EÚ, dôvodom je ohrozenie plánu obnovy a životného prostredia zo strany Ficovej vlády

Strana Demokrati sa obráti na orgány Európskej únie v súvislosti s ohrozením plánu obnovy a životného prostredia zo strany vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Téma životného prostredia

Informácie o závažnosti plánovaných krokov kabinetu chce posunúť eurokomisárom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a reformy Virginijusovi Sinkevičiusovi a Elise Ferreira. Člen predsedníctva Demokratov a bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča plánuje upozorniť najmä na zámery ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a oboch štátnych tajomníkov envirorezortu Filipa a Štefana Kuffu (obaja nominanti SNS).

„Hovoríme o ohrození reformy národných parkov, konkrétne o ich rušení, to počúvame napr. v prípade Malej Fatry. Tiež chcem upozorniť na predkladanie takých návrhov zákonov, ktorými by sa negovala podstata celej reformy, teda princíp jednotnej správy chránených území,“ informoval Kiča.

Dohľad Európskej komisie nad slovenskou vládou

Upozorniť chce taktiež na zámery budovať „nezmyselné“ priehrady, ktoré sú podľa neho v rozpore s Koncepciou vodnej politiky a na rušenie projektov na revitalizáciu vodných tokov. Kiča tvrdí, že tieto opatrenia už boli preukázané ako splnené míľniky v nedávno schválenej 3. žiadosti o platbu a dodáva, že Európska komisia musí sledovať, či Slovensko nekoná v rozpore s týmito opatreniami. V prípade, že by konalo v rozpore, museli by sa pozastaviť všetky ďalšie žiadosti o platbu, čo by podľa Kiču spôsobilo škody v miliardách eur.

„Navrhujeme Európskej komisii, aby zvýšila dohľad nad slovenským plánom obnovy, aby si vyžiadala vysvetlenia a uistenia od vlády SR, že nepríde k zvratu reforiem a poškodzovaniu životného prostredia a aby ustanovilo nezávislých externých expertov, ktorí to budú intenzívne posudzovať,“ uviedol Kiča. Od výborov Európskeho parlamentu Demokrati žiadajú, aby uplatnili svoju kontrolnú právomoc a spustili proces „dialóg o podpore“ medzi EK a slovenskou vládou.