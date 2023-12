Liberáli ho lákajú do pasce, aby ho následne zdiskreditovali, hovorí Danko ku kandidatúre Pellegriniho na prezidenta (rozhovor)

Predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko prekvapil výrokom, že v prípade kandidatúry Petra Pellegriniho za prezidenta hrozí rozpad vlády.

Rodičovský a 13. dôchodok

V rozhovore pre agentúru SITA podrobnejšie vysvetlil, prečo si myslí, že práve kandidatúra jedného z koaličných lídrov by mohlo byť dôvodom vzniku problémov v koalícii.

Kabinet Roberta Fica bol vymenovaný pred vyše mesiacom. Za ten čas vláda stihla absolvovať rokovania o koaličnej zmluve, o Programovom vyhlásení vlády, aktuálne sa zostavuje štátny rozpočet. „Tým, že sa poznáme, problémy sa prekonávajú ľahšie. Veľmi dobre vieme, kto na čom principiálne trvá,“ zhodnotil Danko doterajšiu spoluprácu s koaličnými partnermi.

„Smer a Hlas často hovorili o 13. dôchodku, prečo by sme to ako SNS nepodporili? Na druhej strane, my sme za to, aby bol zachovaný rodičovský dôchodok, lebo je to dobrý nástroj,“doplnil ďalej podpredseda parlamentu.

Rozmútil koaličné vody?

Šéf národniarov v nedeľnej diskusnej relácii Na telo prekvapil konštatovaním, že v prípade kandidatúry Petra Pellegriniho za prezidenta hrozí rozpad vlády. „Ak by sa Peter Pellegrini stal prezidentom Slovenskej republiky, je tu relevantná otázka, čo bude s naším koaličným partnerom – Hlasom. Vzniknú komplikácie,“ vysvetľoval Danko v rozhovore pre agentúru SITA.

Danko si stojí za tým, že bude problém, ak by sa jeden z koaličných partnerov stal prezidentom. Myslí si to aj napriek tomu, že v súvislosti s kandidatúrou Pellegriniho sa doteraz objavili skôr obavy z posilnenia moci vtedajšej vládnej koalície. „Keď liberáli niečo povedia, tak verte tomu, že vás lákajú do pasce,“ reagoval v tejto súvislosti Danko.

„Je to vábenie na Petra Pellegriniho, no potom ho začnú diskreditovať,“prízvukoval podpredseda parlamentu. Danko je presvedčený o tom, že začne tvrdá diskreditácia každého, kto povie, že chce byť prezidentom Slovenskej republiky. Podľa šéfa národniarov preto Peter Pellegrini kandidatúrou veľa riskuje.

Či bude Danko odhovárať Pellegriniho od prezidentskej kandidatúry sa dozviete vo videu.

V rozhovore s predsedom SNS Andrejom Dankom sa ďalej dozviete: