Števulová obvinila Gašpara z konfliktu záujmov, zmeny Trestného poriadku označila za účelové

Nie je normálne, aby sa v jednej krajine za dva roky opakovane menil Trestný poriadok kvôli jednej osobe. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko) na margo podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Ten by sa podľa nej pred obžalobou v kauze Očistec mal brániť na súde.
Podľa poslankyne patrí spor pred súd
„Vy budete mať v marci priestor na Špecializovanom trestnom súde, odporúčam Vám, využite ho,“ povedala Števulová Gašparovi, ktorý je podľa nej chodiaci konflikt záujmov. Zároveň odmietla to, čo označila ako účelové ohýbanie Trestného poriadku. „Jediné, čo sledujeme namiesto riadenia krajiny, sú kajúcnici, čurillovci, zmena Trestného zákona,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že vládna koalícia rieši len imaginárne sprisahanie proti nim.
Záležitosti trestného procesu sa pritom podľa Števulovej majú riešiť na súde. „Pán Tibor Gašpar zjavne sa veľmi bojí, čo čaká verejnosť, aké odhalenia, keď bude celá tá obžaloba vo veci Očistec v marci prejednávaná,“ doplnila Števulová.
Gašpar v reakcii odmietol, že by sa Trestný poriadok novelizoval pre jednu osobu. „Mne zatiaľ novely, ktoré sme prinášali, nijakým spôsobom nepomohli,“ vyhlásil podpredseda parlamentu s tým, že novely sú vo všeobecnom záujme. „Ja som neprofitoval zo žiadnej tejto novely,“ zopakoval Gašpar.
Rozhodnutia súdov a kauza Očistec
Podpredseda parlamentu zároveň pripomenul, že v jeho kauze nebolo päť rokov rozhodnuté o zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní. Poukázal pritom na to, že dovolací senát Najvyššieho súdu SR konštatoval zaujatosť policajtov v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
Tí istí policajti pritom Kováčika obvinili aj v kauze Očistec, v ktorej tiež figuruje. Zároveň Gašpar upozornil na rozhodnutie sudcu Mestského súdu Bratislava I, ktorý odmietol obžalobu podanú na takzvaných čurillovcov, keďže vyšetrovateľ policajnej inšpekcie, ktorý ich obvinil, bol zaujatý. Sudca preto konštatoval, že ak by obžalobu prejednával, musel by ich oslobodiť. „Nič iné neostáva senátu na Špecializovanom trestnom súde, len oslobodiť obvinených v Očistci,“ skonštatoval Gašpar. Dodal, že okrem zaujatosti policajtov bude namietať aj zaujatosť prokurátorov.