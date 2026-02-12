Vládna koalícia sa paragrafom „Lex Beneš“ snažila odviesť pozornosť od pozemkovej mafie, tvrdí Maďarská aliancia

Rekonfiškácia je organizovaný zločin a vládna koalícia sa paragrafom „Lex Beneš“ snažila len odviesť pozornosť verejnosti a médií od krádeží pozemkov. Tvrdí to mimoparlamentná strana Maďarská aliancia, ktorá sa pre tento paragraf obráti na ombudsmana aj generálneho prokurátora.
Zverejnia zoznamy ukradnutých pozemkov
„V právnom štáte musí existovať spôsob, ako odstrániť z Trestného zákona paragraf, ktorý je v rozpore so základnými ľudskými právami. Rovnako musíme nájsť riešenie, ako zastaviť pozemkovú mafiu na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) a v Lesoch SR. Zverejníme zoznamy pozemkov ukradnutých pozemkovou mafiou, aby sme dokázali, že nejde o ,bylinkové záhradkyʻ našich starých mám,“ uviedla strana.
Pozastavenie účinnosti prílepku „Lex Gašpar“ je podľa Maďarskej aliancie vynikajúcou správou pre Slovensko. Dobrou správou by však bolo, keby sa pozastavila aj účinnosť jeho dvojičky, teda prílepku „Lex Beneš.“
Vyzývajú na poslanecký prieskum
„V Maďarskej aliancii veríme, že Ústavný súd SR na konci dňa vysloví aj to, že ochrana dekrétov postavených na princípe kolektívnej viny a obmedzovanie slobody prejavu sú nezlučiteľné s princípmi právneho štátu. Do vynesenia verdiktu naďalej budeme poukazovať na praktiky na dvoch štátnych inštitúciách,“ uviedla Maďarská aliancia.
Keďže aj bývalý riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz prehovoril o pozemkovej mafii v tejto inštitúcii, veria, že sa im podarí rozbiť konsenzus slovenských strán o nedotknuteľnosti tohto dedičstva. Strana tiež vyzýva poslancov Národnej rady, aby konečne iniciovali poslanecký prieskum v Slovenskom pozemkovom fonde a v štátnom podniku Lesy SR.