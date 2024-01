Okno do sveta: Z dlhodobého hľadiska nie je dobré stavať iba na zahraničných investíciách, hovorí Parízek (video)

Keď sa pozrieme na rebríček top 10 exportérov zo Slovenska, neviem či je v ňom vôbec nejaká slovenská firma.

Nepovažujem z dlhodobého hľadiska vôbec za dobré, z rizikového pohľadu stavať iba na zahraničných investíciách, tvrdí predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek v podcaste Miroslava Wlachovského, Okno do sveta.

Veľmi dobre vieme, že v prípade nejakej veľkej krízy môžu z krajiny odísť. Čo sa týka exportu, automobilový priemysel predstavuje okolo 60 percent všetkých vývozov, a akákoľvek kríza len v tomto segmente môže postihnúť celú krajinu, pokračuje Parízek.

Pripomína aj dôležitosť rozvoja a podpory oblastí ekonomiky, ktoré majú na Slovensku tradíciu. Či už je to strojárstvo, zbrojársky priemysel, chemický a sklársky priemysel, poľnohospodárstvo, ale aj turizmus. To sú podľa neho tri základné oblasti, ktoré majú exportný potenciál a štát by ich mal zveľaďovať.

Miroslav Wlachovský parafrázujúc výrok Winstona Churchila, pripomenul, že podnikanie je ťažným koňom hospodárstva a od toho, ako sa darí slovenským firmám doma aj v zahraničí závisí prosperita krajiny.

Nadväzujúc na to, zhodnotil, že podpora podnikania a ekonomickej diplomacie je nedostatočná už aj v porovnaní so susednými krajinami. Parízek potvrdil, že na rozdiel od prevládajúceho pohľadu, by práve ekonomika mala udávať tón a smerovanie ekonomickej diplomacie.

V podcaste sa dozviete aj:

Či sú peniaze vložené do ekonomickej diplomacie výdavkom alebo naopak investíciou

Čo robia v okolitých krajinách inak a prečo sa ich zahraničnému obchodu darí lepšie

Ako by mala vyzerať komunikácia medzi štátom a podnikateľským sektorom

Čo by sa malo zmeniť na strane štátu, aby sa zlepšila podpora slovenských firiem

Ako vie pomôcť Rada slovenských exportérov v efektívnej komunikácii medzi firmami a štátnymi orgánmi a organizáciami

Aké sú už dnes príležitosti pre podnikanie na Ukrajine a ako vie pomôcť Eximbanka v investíciách aj v iných rizikových oblastiach sveta

