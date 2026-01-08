Štátna opera v Banskej Bystrici má nové vedenie, Šimkovičová vymenovala Ondreja Bernáta

V prvej polovici decembra 2025 ministerstvo informovalo, že ku koncu daného roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Štátna opera, Banská Bystrica
Štátna opera v Banskej Bystrici. Foto: www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Štátnu operu v Banskej Bystrici povedie Ondrej Bernát, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.

Rezort kultúry hovorí o posilnení riadenia

Ako ďalej uviedla, šéfka rezortu kultúry pri tejto príležitosti navštívila Štátnu operu, stretla sa so zamestnancami inštitúcie a absolvovala aj pracovné rokovanie s vedením opery. „Počas návštevy sa ministerka oboznámila s aktuálnym fungovaním Štátnej opery, jej umeleckými plánmi, ekonomickou situáciou, ako aj s výzvami, ktorým inštitúcia v súčasnosti čelí,“ uviedla Demková.

Podľa ministerstva kultúry je vymenovanie nového riaditeľa dôležitým krokom k posilneniu riadenia inštitúcie, a tiež k zabezpečeniu jej dlhodobej udržateľnosti a umeleckej kvality. Šimkovičová deklarovala i pripravenosť aktívne riešiť v úzkej spolupráci s vedením Štátnej opery a odbornou verejnosťou všetky ekonomické a programové otázky, ktoré s fungovaním Štátnej opery.

Návrat Šimona Svitka na umeleckú pozíciu

V prvej polovici decembra 2025 ministerstvo informovalo, že ku koncu daného roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Svitok podal k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Ako neskôr spresnila vedúca propagácie Štátnej opery Katarína Vollmannová, Svitkovu rezignáciu prijala ministerka kultúry Šimkovičová.

„Šimon Svitok bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery menovaný ministerkou kultúry Slovenskej republiky a túto pozíciu zastával od júla 2024,“ pripomenula Vollmannová. Potvrdila, že Svitok sa po rezignácii vracia na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu umeleckého riaditeľa opery a sólistu Štátnej opery. Rozhodnutie rezignovať na funkciu generálneho riaditeľa podľa jej slov urobil vyslovene z osobných dôvodov súvisiacich s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie.

Viac k osobe: Martina ŠimkovičováPetra Demková
Firmy a inštitúcie: MK Ministerstvo kultúry SRSNS Slovenská národná strana
Okruhy tém: Ministerka kultúry SR Viedenská štátna opera

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk