Štátna opera v Banskej Bystrici má nové vedenie, Šimkovičová vymenovala Ondreja Bernáta

Štátnu operu v Banskej Bystrici povedie Ondrej Bernát, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Rezort kultúry hovorí o posilnení riadenia
Ako ďalej uviedla, šéfka rezortu kultúry pri tejto príležitosti navštívila Štátnu operu, stretla sa so zamestnancami inštitúcie a absolvovala aj pracovné rokovanie s vedením opery. „Počas návštevy sa ministerka oboznámila s aktuálnym fungovaním Štátnej opery, jej umeleckými plánmi, ekonomickou situáciou, ako aj s výzvami, ktorým inštitúcia v súčasnosti čelí,“ uviedla Demková.
Šimkovičovej ministerstvo odmieta tvrdenia Bajo Holečkovej o predraženom nákupe traktorov, považuje ich za zavádzajúce
Podľa ministerstva kultúry je vymenovanie nového riaditeľa dôležitým krokom k posilneniu riadenia inštitúcie, a tiež k zabezpečeniu jej dlhodobej udržateľnosti a umeleckej kvality. Šimkovičová deklarovala i pripravenosť aktívne riešiť v úzkej spolupráci s vedením Štátnej opery a odbornou verejnosťou všetky ekonomické a programové otázky, ktoré s fungovaním Štátnej opery.
Návrat Šimona Svitka na umeleckú pozíciu
V prvej polovici decembra 2025 ministerstvo informovalo, že ku koncu daného roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Svitok podal k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Ako neskôr spresnila vedúca propagácie Štátnej opery Katarína Vollmannová, Svitkovu rezignáciu prijala ministerka kultúry Šimkovičová.
Novely zákonov o Audiovizuálnom fonde aj štátnom jazyku. Čo chystá ministerstvo kultúry v roku 2026?
„Šimon Svitok bol do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery menovaný ministerkou kultúry Slovenskej republiky a túto pozíciu zastával od júla 2024,“ pripomenula Vollmannová. Potvrdila, že Svitok sa po rezignácii vracia na svoju pôvodnú pracovnú pozíciu umeleckého riaditeľa opery a sólistu Štátnej opery. Rozhodnutie rezignovať na funkciu generálneho riaditeľa podľa jej slov urobil vyslovene z osobných dôvodov súvisiacich s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie.