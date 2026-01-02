Šimkovičovej ministerstvo odmieta tvrdenia Bajo Holečkovej o predraženom nákupe traktorov, považuje ich za zavádzajúce

Ministerstvo kultúry odmieta tvrdenia poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) o údajne predraženom nákupe techniky a považuje ich za nepravdivé, zavádzajúce a postavené na neodbornom porovnávaní rôznych údajov.
Bajo Holečková na sociálnej sieti napísala, že ministerstvo kultúry pred pár dňami kúpilo za 650 000 eur traktory, kosačky a ďalšiu záhradnú techniku.
Traktory „predražené o takmer 80 percent“
Jeden traktor podľa jej tvrdenia nakúpili za ministerky Šimkovičovej za 86 000 eur, pričom na internete je ten istý model za 48 000 eur. Iba na piatich traktoroch tak podľa poslankyne Bajo Holečkovej vzniklo predraženie vo výške 190 000 eur. Slovensko si podľa Bajo Holečkovej bude Martinu Šimkovičovú pamätať ako ministerku kultúry, ktorá prepustila hercov zo SND a radšej nakúpila traktory „predražené o takmer 80 %.“
Porovnávanie ceny vysúťaženej v rámci verejného obstarávania s cenami uvádzanými na internete je podľa riaditeľky odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petry Demkovej manipulatívne a odborne neudržateľné.
Predmet zákazky
„Predmetom zákazky nebol „len“ traktor, ale komplexná dodávka vrátane príslušenstva a služieb, konkrétne: vlečka, odhŕňač snehu, kosačka, mulčovač, posypový mechanizmus na soľ, pravidelné servisné prehliadky podľa odporúčaní výrobcu. Tvrdenia o údajnom „predražení vo výške 190 000 eur“ sú ničím nepodložené čísla, ktoré ignorujú rozsah zákazky, jej obsah a zákonný rámec verejného obstarávania,“ tvrdí Petra Demková. Takéto vyjadrenia podľa nej znevažujú odbornú prácu verejných inštitúcií a vedome podsúvajú verejnosti skreslený obraz o hospodárení štátu.
Ministerstvo kultúry realizuje opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na údržbu areálov kultúrnych inštitúcií
Ministerstvo kultúry podčiarklo, že nákup techniky nebol vykonaný ako izolovaný nákup jednotlivých strojov, ale ako komplexná nadlimitná verejná zákazka, ktorej cieľom je dlhodobé zníženie nákladov na údržbu areálov kultúrnych inštitúcií. Ministerstvo dlhodobo pracovalo s technikou starou 30 až 40 rokov, ktorej prevádzka bola ekonomicky neudržateľná. Opravy boli neprimerane drahé, náhradné diely často nedostupné a prevádzka neefektívna.