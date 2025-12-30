Pauhofová, Poláčik a ďalší končia v SND, výpoveď dostali známe herecké mená - FOTO

Slovenské národné divadlo (SND) opúšťajú známe mená, výpoveď dostali herečky Táňa Pauhofová, Anna Magdaléna Hroboňová aj ďalší traja členovia umeleckého súboru Roman Poláčik, Martin Šalacha a Daniel Žulčák.
Pykajú herci za svoju kritiku?
Ako na svojom webe informuje Denník N, oficiálnym dôvodom má byť konsolidácia, ale herci hovoria o snahe rozbiť súbor, pretože kritizuje ministerstvo kultúry a vedenia divadla. „V jeden týždeň som dostal cenu Literárneho fondu, Dosky a výpoveď z divadla. Takto sa tu nakladá s ľuďmi, ktorí sa o niečo snažia,“ vyhlásil Poláčik pre spomínaný denník.
Poláčik, ktorý patrí medzi najvyťaženejších hercov SND, svoj „vyhadzov“ potvrdil aj pre SME. „Od 1. januára už nebudem členom Činohry SND a ďalej budem s divadlom spolupracovať na báze externých zmlúv,“ povedal.
Ako doplnil dôvod výpovede nepozná. „Nijakým spôsobom som neporušil pracovný poriadok, etický kódex, ani nič podobné. Jediné, čoho som sa dopustil, je, že som mal veľa inscenácií a deň za dňom som sa snažil robiť svoju prácu najlepšie, ako som vedel,“ vyhlásil.
Šetrenie minimálne osem miliónov eur
Rezort kultúry koncom októbra informovalo, že v rámci konsolidácie musí ušetriť prinajmenšom osem miliónov eur z pôvodne plánovaného rozpočtu na rok 2026.
Ako vtedy pre SITA uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, vyplýva to zo záväzného usmernenia ministerstva financií k postupu pri konsolidácii verejných financií. „V usmernení je kvantifikovaný predpoklad viazania osobných výdavkov päť percent, prevádzkových výdavkov desať percent a investičných výdavkov na úrovni 15 percent,“ doplnila.
Pripomenula tiež, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) iniciovala po svojom nástupe do funkcie finančnú analýzu hospodárenia rezortu, a to vrátane jeho 30 podriadených organizácií. „Po zavedení Centrálneho ekonomického systému (CES) Ministerstvo kultúry prijíma aktívne opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtov. Tieto systémové opatrenia dnes výrazným spôsobom zmiernia dopady konsolidácie na kultúrne inštitúcie,“ uviedla Demková.
Samotná ministerka priblížila, že mnoho úloh si splnili s predstihom. „Odporučili sme jednotlivým zložkám ministerstva, ako aj príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, aby priebežne optimalizovali počty zamestnancov a znižovali finančné rozdiely medzi príjmami a výdavkami počas roka 2025. Postupnými krokmi sa nám podarilo dostať rezortné financie do dobrej kondície. Môžem konštatovať, že opatrenia, ktoré robíme priebežne, zmiernia dopad finančnej konsolidácie v našich kultúrnych inštitúciách. V najbližšom období sa však nevyhneme úkonom, ktoré môžu čiastočne znížiť rozsah poskytovaných činností,“ povedala.