Štát škrtá dotácie, uchádzači budú musieť zabezpečiť vyšší vlastný vklad

Podľa úradu nejde o systémové zlyhanie, ale o potrebu korekcií pri konkrétnych žiadostiach.
Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku pristúpil k prečisteniu dotačných schém v robotike, automatizácii a biotechnológiách. Po preverovaní sa rozhodol pokračovať len s projektmi, pri ktorých neexistuje pochybnosť o splnení podmienok a schopnosti priniesť povinné spolufinancovanie.

Do výziev sa prihlásilo až 338 záujemcov

Z pôvodného zoznamu tak zostalo 33 iniciatív s celkovým objemom podpory 118,5 milióna eur, pričom samotní žiadatelia musia pridať ďalších 68 miliónov eur z vlastných zdrojov. Ostatné projekty neprešli buď z etických dôvodov, alebo pre chýbajúce dôkazy o finančnej udržateľnosti. Do výziev sa pôvodne prihlásilo až 338 záujemcov, ktorí spolu žiadali takmer 800 miliónov eur.

Malo byť podporených 57 projektov, no preverovanie napokon prinieslo zásadné prehodnotenie. Vyhodnotenie projektov sa vo väčšine prípadov zhodovalo s externým posúdením. Nejde teda podľa úradu o systémové zlyhanie, ale o potrebu korekcií pri konkrétnych žiadostiach. Najtvrdšie opatrenia sa dotkli troch projektov prepojených personálne či finančne na subjekty výkonnej moci.

Úprava výšky dotácií

Hoci nejde o porušenie zákona, úrad ich vylúčil, keďže podľa neho nie sú zlučiteľné s požiadavkou na integritu rozhodovania. Išlo o projekty spoločností Perry Soft a.s., Asociácie kritickej infraštruktúry SR a Grizzly Capital, a.s. Medzi úspešnými žiadateľmi sú spoločnosti ako Acrea s.r.o., Bee hive monitoring s. r. o., Corinex Comunications a.s., Matador Automation s.r.o., Medirex, a.s., Primaclima a.s., Jessenius – diagnostické centrum,a.s., MultiplexDX, s.r.o., a ďalšie.

Zároveň sa upravuje samotná výška dotácií. Úrad plánuje podporu znížiť v priemere o 11 percent, aby zvýšil tlak na väčšiu mobilizáciu súkromného kapitálu a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov. Šestnásť úspešných uchádzačov tak bude musieť doložiť, že vedia zabezpečiť vyšší vlastný vklad.

Päť spoločností zatiaľ túto podmienku odmieta, čo môže znamenať ich definitívny odchod z výzvy. Keďže v roku 2025 bude zazmluvnených menej projektov, v štátnom rozpočte momentálne zostane podľa úradu približne 20 miliónov eur z nevyplatených záloh. Sprísnené budú aj samotné podmienky zmlúv.

Počet úspešných iniciatív by sa mohol navýšiť

Všetci prijímatelia budú musieť predložiť čestné vyhlásenie o transparentnosti a neexistencii vzťahov, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodovací proces. Ak sa neskôr preukáže, že niektoré tvrdenia neboli pravdivé, štát bude môcť od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie financií. Tento krok má odstrániť akékoľvek pochybnosti o nezávislosti hodnotenia a zabrániť prípadným konfliktom záujmov.

Úrad zároveň vytvoril priestor na podporu ďalších projektov zo zásobníka, a to aj vďaka úsporám zo škrtov, nižších dotácií či odmietnutých žiadostí. Po doplňujúcom preverovaní by sa mohol počet úspešných iniciatív navýšiť zhruba o tretinu, pričom celkový objem verejných zdrojov zostane zachovaný.

Zároveň sa zvýši súkromné spolufinancovanie, ktoré by malo dosiahnuť približne 134 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 68 percent. Na hodnotenie zásobníka sa prizvú aj noví externí experti, aby bol proces čo najkvalitnejší a najtransparentnejší. Zazmluvňovanie ďalších projektov sa plánuje v prvých mesiacoch roka 2026.

