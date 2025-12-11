Štát škrtá dotácie, uchádzači budú musieť zabezpečiť vyšší vlastný vklad

Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku pristúpil k prečisteniu dotačných schém v robotike, automatizácii a biotechnológiách. Po preverovaní sa rozhodol pokračovať len s projektmi, pri ktorých neexistuje pochybnosť o splnení podmienok a schopnosti priniesť povinné spolufinancovanie.
Do výziev sa prihlásilo až 338 záujemcov
Z pôvodného zoznamu tak zostalo 33 iniciatív s celkovým objemom podpory 118,5 milióna eur, pričom samotní žiadatelia musia pridať ďalších 68 miliónov eur z vlastných zdrojov. Ostatné projekty neprešli buď z etických dôvodov, alebo pre chýbajúce dôkazy o finančnej udržateľnosti. Do výziev sa pôvodne prihlásilo až 338 záujemcov, ktorí spolu žiadali takmer 800 miliónov eur.
Vláda schválila nový akčný plán pre deti, má zlepšiť dostupnosť a koordináciu služieb
Malo byť podporených 57 projektov, no preverovanie napokon prinieslo zásadné prehodnotenie. Vyhodnotenie projektov sa vo väčšine prípadov zhodovalo s externým posúdením. Nejde teda podľa úradu o systémové zlyhanie, ale o potrebu korekcií pri konkrétnych žiadostiach. Najtvrdšie opatrenia sa dotkli troch projektov prepojených personálne či finančne na subjekty výkonnej moci.
Úprava výšky dotácií
Hoci nejde o porušenie zákona, úrad ich vylúčil, keďže podľa neho nie sú zlučiteľné s požiadavkou na integritu rozhodovania. Išlo o projekty spoločností Perry Soft a.s., Asociácie kritickej infraštruktúry SR a Grizzly Capital, a.s. Medzi úspešnými žiadateľmi sú spoločnosti ako Acrea s.r.o., Bee hive monitoring s. r. o., Corinex Comunications a.s., Matador Automation s.r.o., Medirex, a.s., Primaclima a.s., Jessenius – diagnostické centrum,a.s., MultiplexDX, s.r.o., a ďalšie.
750 miliónov eur pre rok 2026 je zachránených, monitorovací výbor schválil zmenu Programu Slovensko
Zároveň sa upravuje samotná výška dotácií. Úrad plánuje podporu znížiť v priemere o 11 percent, aby zvýšil tlak na väčšiu mobilizáciu súkromného kapitálu a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov. Šestnásť úspešných uchádzačov tak bude musieť doložiť, že vedia zabezpečiť vyšší vlastný vklad.
Päť spoločností zatiaľ túto podmienku odmieta, čo môže znamenať ich definitívny odchod z výzvy. Keďže v roku 2025 bude zazmluvnených menej projektov, v štátnom rozpočte momentálne zostane podľa úradu približne 20 miliónov eur z nevyplatených záloh. Sprísnené budú aj samotné podmienky zmlúv.
Počet úspešných iniciatív by sa mohol navýšiť
Všetci prijímatelia budú musieť predložiť čestné vyhlásenie o transparentnosti a neexistencii vzťahov, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodovací proces. Ak sa neskôr preukáže, že niektoré tvrdenia neboli pravdivé, štát bude môcť od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie financií. Tento krok má odstrániť akékoľvek pochybnosti o nezávislosti hodnotenia a zabrániť prípadným konfliktom záujmov.
OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny
Úrad zároveň vytvoril priestor na podporu ďalších projektov zo zásobníka, a to aj vďaka úsporám zo škrtov, nižších dotácií či odmietnutých žiadostí. Po doplňujúcom preverovaní by sa mohol počet úspešných iniciatív navýšiť zhruba o tretinu, pričom celkový objem verejných zdrojov zostane zachovaný.
Zároveň sa zvýši súkromné spolufinancovanie, ktoré by malo dosiahnuť približne 134 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 68 percent. Na hodnotenie zásobníka sa prizvú aj noví externí experti, aby bol proces čo najkvalitnejší a najtransparentnejší. Zazmluvňovanie ďalších projektov sa plánuje v prvých mesiacoch roka 2026.