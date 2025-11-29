Od hotovosti po čínske e-shopy. Vianočné návyky Slovákov sa menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým

Vianočné nákupy Slovákov tento rok ovplyvňuje kombinácia ekonomického tlaku, rastúcich cien a opatrnejšieho správania domácností. Viaceré prieskumy sa zhodujú, že hoci sviatky ostávajú pre väčšinu ľudí dôležité, spôsob nakupovania aj výška rozpočtu sa menia. Domácnosti míňajú rozumnejšie, viac plánujú a presúvajú sa do online priestoru. No zároveň vidieť výrazné rozdiely medzi príjmovými skupinami.
Náklady na sviatočnú prípravu
Prieskum agentúry Focus pre spoločnosť Partners ukazuje, že priemerný rozpočet na darčeky klesol na 216 eur. To je podľa Focusu najvýraznejší pokles za desať rokov sledovania. Riaditeľ agentúry Martin Slosiarik vysvetľuje, že za zmenou stojí predovšetkým neistá ekonomická situácia.
„Tento pokles nie je o skromnejších sviatkoch, ale o tom, že finančné obavy zatlačili do úzadia tradičnú sviatočnú štedrosť,“ povedal Slosiarik. Zatiaľ čo domácnosti s príjmom do tisíc eur plánujú minúť približne 156 eur, rodiny s vyššími príjmami rozpočet upravili len mierne.
Podľa Partners sa však zvýšili najmä náklady na samotnú sviatočnú prípravu, tzv. vianočný nákupný košík vzrástol medziročne o 4 % a od roku 2020 až o 71 %. Ako hovorí odborníčka na financie Ivana Mikitová z Partners, sviatočný účet je dnes o vyše sto eur vyšší ako pred piatimi rokmi.
Zmena v štruktúre darčekov
Úsporné správanie potvrdzuje aj ďalší významný trend, a to zodpovednejšie plánovanie. Takmer polovica ľudí si na darčeky odkladá vopred a až 71 % domácností si chce po sviatkoch ponechať finančnú rezervu. Len 3 % Slovákov plánujú financovať Vianoce úverom, čo Mikitová hodnotí ako pozitívny posun.
„Menej peňazí, viac plánovania, minimum dlhu,“ dodala Mikitová z Partners. Z prieskumu Home Creditu však vyplýva, že úspornosť sa netýka všetkých. Najväčšia skupina respondentov minie 150 až 300 eur, podobne ako minulý rok, a až 22 % ľudí míňa vyše 400 eur.
Na druhej strane 14 % opýtaných plánuje utratiť menej ako sto eur, čo je typické najmä pre mladších a regióny s nižšou kúpyschopnosťou. Home Credit tiež potvrdzuje zmenu v štruktúre darčekov.
Na prvé miesto sa opäť dostala kozmetika, nasleduje oblečenie a knihy. Oslabená ekonomika však nemení to, že Slováci chcú blízkym dopriať. Len 16 % nakupuje vyslovene v akciách, väčšina kombinuje bežné ceny a výpredaje.
Nákup kvôli nižším cenám
Ešte výraznejší posun ukazuje prieskum E-commerce Slovakia. Priemerná plánovaná suma na darčeky vzrástla na 220 eur, no prieskum odhaľuje silné rozdiely medzi príjmovými skupinami. Ľudia s nízkym príjmom míňajú až o 100 eur menej.
Takmer deväť z desiatich Slovákov darčeky kupuje a najčastejším darom zostáva hotovosť, po ktorej nasleduje kozmetika, oblečenie a knihy. Stále viac Slovákov však nakupuje aj z čínskych e-shopov, hoci až 41 % z nich už niekedy prišlo nekvalitné alebo nesprávne zobrazený tovar.
Popularita čínskych trhovísk rýchlo rastie aj napriek obavám. Až tri štvrtiny respondentov tam nakupujú kvôli nižším cenám. Všetky prieskumy sa zhodujú na jednom, a to že online nákupy sa stali dominantným kanálom. Partners hlási historicky prvú situáciu, keď online nákupy predbehli kamenné predajne.
Podobný trend ukazuje aj Home Credit, keď 47 % ľudí kúpi väčšinu darčekov cez e-shop a len desatina nakupuje výhradne v kamenných obchodoch. V prieskumoch pre E-commerce Slovakia aj Slovak Parcel Service sa odráža ďalšia zmena, a to spôsob doručovania.
Inflácia, rast cien a snaha šetriť
Zákazníci čoraz viac využívajú výdajné boxy, ktoré podľa SPS rastú medziročne o 56 %. Spotrebitelia oceňujú najmä nižšiu cenu, rýchlosť a flexibilitu, pričom pohodlie pri vyzdvihnutí je rovnako dôležité ako cena služby.
Vianočné rozpočty tento rok ovplyvňuje najmä inflácia, rast cien, finančná situácia domácností a snaha šetriť. Prieskum 2muse pre SPS ukazuje, že takmer tretina ľudí míňa medzi 101 a 300 eur, no len 5 % presiahne hranicu 500 eur. Až pätina Slovákov stále nevie, koľko nakoniec minie. To odráža neistotu, ale aj to, že veľká časť populácie prispôsobuje nákupy aktuálnym možnostiam.
Aj keď sa jednotlivé prieskumy líšia v číslach, spoločný obraz je jasný. Tohtoročné Vianoce budú v znamení zodpovednosti, mierneho šetrenia a prudkého presunu do online priestoru. Slováci síce nechcú obmedziť radosť zo sviatkov, no pristupujú k nim realistickejšie než v minulosti. S kalkulačkou v ruke, plánovaním a dôrazom na to, aby ťažšie ekonomické obdobie nezačínalo hneď po Štedrom dni.