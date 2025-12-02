OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny

Globálne hospodárstvo spomalili nové obchodné bariéry a politická neistota, ale dopyt zostal silný.
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila svoju prognózu kľúčových svetových ekonomík, predovšetkým hospodárstiev USA a eurozóny.

Postupné uplatňovanie nových obchodných bariér, politická neistota a klesajúce investície spomalili rast, ale dopyt bol prekvapujúco odolný, uviedla organizácia vo svojom najnovšom výhľade globálnej ekonomiky, ktorý zverejnila v utorok.

Americký hrubý domáci produkt podľa OECD sa za celý tento rok posilní o 2 percentá. Organizácia tak v porovnaní so septembrom svoju prognózu rastu ekonomiky USA zlepšila o 0,2 percentuálneho bodu. Eurozóna sa podľa OECD v tomto roku zväčší o 1,3 percenta. Oproti septembrovej predpovedi tak očakáva silnejší rast o 0,1 percentuálneho bodu. Čína by mala v tomto roku dosiahnuť 5-percentný rast, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac, ako naznačovala septembrová projekcia.

Svetová ekonomika je celkovo na ceste k tohtoročnému rastu na úrovni 3,2 percenta. V budúcom roku sa globálny rast spomalí na 2,9 percenta, ale opäť sa oživí v roku 2027, v ktorom OECD predpokladá rast na úrovni 3,1 percenta.

Globálna ekonomika v roku 2025 preukázala prekvapujúcu odolnosť,“ uviedla OECD. Existujú však riziká poklesu, keďže výhľad „zostáva krehký“, varovala organizácia. „Ďalšie zväčšenie obchodných bariér by mohlo spôsobiť značné škody dodávateľským reťazcom a globálnej produkcii,“ dodala.

