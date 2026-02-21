Srbsko vyzvalo svojich občanov, aby pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu urýchlene opustili Irán

Srbsko vyzvalo svojich občanov v Iráne, aby opustili krajinu „čo najskôr“, po tom, čo americký prezidentDonald Trump pohrozil vojenským útokom na Teherán v súvislosti s iránskym jadrovým programom.
„Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu sa občanom Srbskej republiky neodporúča cestovať do Iránu v nadchádzajúcom období,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom v noci z piatka na sobotu. Všetkým srbským občanom, ktorí sa v krajine nachádzajú, zároveň odporučilo čo najskorší odchod.
Všetci Poliaci majú okamžite opustiť Irán. Podľa premiéra Tuska už o pár hodín nemusí byť evakuácia možná
Srbsko už v polovici januára odporúčalo Srbom, aby z Iránu odišli a necestovali tam, keď Teherán začal s krvavým potláčaním masových protivládnych protestov.
Irán v piatok uviedol, že dúfa v rýchle uzavretie dohody s USA o svojom jadrovom programe, ktorý je dlhodobo zdrojom napätie medzi obomi znepriatelenými štátmi.
Washington v posledných týždňoch intenzívne posilňuje vojenskú prítomnosť v oblasti. Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že „zvažuje“ obmedzený vojenský útok, ak nebudú rokovania o jadrovej dohode úspešné.