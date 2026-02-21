Srbsko vyzvalo svojich občanov, aby pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu urýchlene opustili Irán

Balkánska krajina už v polovici januára odporúčala Srbom, aby z Iránu odišli a necestovali tam, keď Teherán začal s krvavým potláčaním masových protivládnych protestov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Iran Drill
Zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v regióne ilustruje aj námorné cvičenie Iránskych revolučných gárd z 19. februára, ktoré sa pripravujú na možný útok amerického vojenského námorníctva. Foto: Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP
Srbsko Iné správy Iné správy z lokality Srbsko

Srbsko vyzvalo svojich občanov v Iráne, aby opustili krajinu „čo najskôr“, po tom, čo americký prezidentDonald Trump pohrozil vojenským útokom na Teherán v súvislosti s iránskym jadrovým programom.

„Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu sa občanom Srbskej republiky neodporúča cestovať do Iránu v nadchádzajúcom období,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom v noci z piatka na sobotu. Všetkým srbským občanom, ktorí sa v krajine nachádzajú, zároveň odporučilo čo najskorší odchod.

Srbsko už v polovici januára odporúčalo Srbom, aby z Iránu odišli a necestovali tam, keď Teherán začal s krvavým potláčaním masových protivládnych protestov.

Irán v piatok uviedol, že dúfa v rýchle uzavretie dohody s USA o svojom jadrovom programe, ktorý je dlhodobo zdrojom napätie medzi obomi znepriatelenými štátmi.

Washington v posledných týždňoch intenzívne posilňuje vojenskú prítomnosť v oblasti. Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že „zvažuje“ obmedzený vojenský útok, ak nebudú rokovania o jadrovej dohode úspešné.

Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: americko-iránske rokovania iránsko-americké vzťahy Iránsky jadrový program napätie na Blízkom východe
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk