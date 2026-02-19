Washington je pripravený udrieť na Irán, Trump zhromaždil obrovské sily a zvažuje útok

Masívne presuny amerických vojenských síl na Blízky východ vrátane lietadlových lodí, stíhačiek a tankovacích lietadiel vytvorili podmienky pre možnú rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu, ak by sa pre ňu prezidentDonald Trump rozhodol.
Podľa amerických médií by armáda mohla byť pripravená na útok už tento víkend, hoci Trump zatiaľ konečné rozhodnutie neurobil. Biely dom potvrdil, že diplomatické rokovania s Teheránom nepriniesli zásadný prelom.
Najväčšia loď na svete
„Došlo k určitému pokroku, ale v niektorých otázkach sú strany stále veľmi ďaleko od seba,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Zároveň varovala, že existuje „mnoho dôvodov a argumentov, ktoré by mohli viesť k útoku na Irán“ a dodala: „Irán by urobil veľmi múdro, keby uzavrel dohodu.“
Spojené štáty majú v regióne aktuálne najmenej 13 vojnových lodí vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, deviatich torpédoborcov a troch menších bojových plavidiel. Do oblasti smeruje aj najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald R. Ford s ďalšími eskortnými plavidlami. Nasadenie dvoch lietadlových lodí v regióne je zriedkavé a signalizuje vysokú úroveň pripravenosti.
Dlhodobé operácie
Pentagón zároveň presunul moderné stíhačky F-22 Raptor, F-15 a F-16, ako aj tankovacie lietadlá KC-135, ktoré umožňujú dlhodobé bojové operácie. Na radaroch boli zaznamenané aj lietadlá včasného varovania a vojenské transporty.
Trump už v minulosti nariadil útoky na iránske ciele a opakovane pohrozil ďalšími, ak Teherán nepristúpi na novú jadrovú dohodu po tom, čo USA v roku 2018 odstúpili od pôvodnej dohody. Najnovšie napätie súvisí aj s násilným potlačením protivládnych protestov v Iráne.
Hromadenie sily
Americkí a iránski predstavitelia sa tento týždeň stretli v Ženeve, aby sa pokúsili zabrániť vojenskej eskalácii. Irán uviedol, že sa dohodli na základných princípoch pre ďalšie rokovania, no Washington naznačil, že zásadné rozpory pretrvávajú.
Podľa analytičky Susan Ziadehovej z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) samotná prítomnosť tak veľkej vojenskej sily vytvára tlak na jej použitie. „Také množstvo vojenskej sily vytvára vlastnú dynamiku. Niekedy je ťažké jednoducho zabrzdiť a povedať, že nič neurobíme,“ uviedla.