Všetci Poliaci majú okamžite opustiť Irán. Podľa premiéra Tuska už o pár hodín nemusí byť evakuácia možná

Poľský premiérDonald Tusk vo štvrtok vyzval všetkých občanov Poľska, aby okamžite opustili Irán po tom, čo americký prezidentDonald Trump opäť naznačil možnosť vojenského zásahu proti tejto islamskej republike.
Času niet nazvyš
„Každý, kto je ešte v Iráne, musí okamžite odísť a za žiadnych okolností by nikto nemal plánovať cestu do tejto krajiny,“ povedal Tusk na tlačovej konferencii.
Irán zatiaľ neprijal všetky Trumpove „červené čiary“, tvrdí americký viceprezident J. D. Vance
Dodal, že „možnosť vyhroteného konfliktu je veľmi reálna a o niekoľko málo, možno o niekoľko desiatok hodín už evakuácia nemusí byť možná“. Ide už o druhé varovanie poľskej vlády v posledných mesiacoch, aby jej občania opustili Irán.
Akcia a reakcia
Spojené štáty v posledných týždňoch zhromažďujú v blízkosti Iránu vojenské sily vrátane vojnových lodí, stíhačiek a tankovacích lietadiel. K lietadlovej lodi USS Abraham Lincoln, ktorá sa už vo vodách Perzského zálivu nachádza, by mala v blízkej budúcnosti pribudnúť ďalšia, ktorá sa tam plaví z Karibiku.
V skutočnosti nie je o čom rokovať. Amerika Irán nikdy nezničí, vyhlásil najvyšší duchovný vodca
Americký prezident Donald Trump už Teheránu viackrát hrozil použitím vojenskej sily, na čo iránski predstavitelia reagovali, že sa budú brániť všetkými prostriedkami. Najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí tento týždeň upozornil: „Hovoria, že poslali vojnovú loď. Je to nebezpečná zbraň, ale ešte nebezpečnejšia je zbraň, ktorá ju dokáže potopiť.“