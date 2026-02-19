Irán nechce ustupovať USA a trvá na pokračovaní v programe obohacovania uránu

Irán nebude ustupovať tlaku Spojených štátov a nenechá sa pripraviť o právo obohacovať urán, vyhlásil vo štvrtok šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí po tom, čo americký prezident Donald Trump opäť naznačil možnosť vojenského zásahu.
„Základom jadrového priemyslu je obohacovanie. Čokoľvek chcete v jadrovom procese robiť, potrebujete jadrové palivo,“ povedal Eslámí podľa videa zverejneného denníkom Etemad. Zdôraznil, že iránsky program je mierový.
„Iránsky jadrový program pokračuje podľa pravidiel Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a žiadna krajina nemôže Iránu odňať právo využívať túto technológiu na mierové účely,“ dodal.
Hrozí vojenským zásahom
Vyjadrenia prichádzajú po druhom kole rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré sa uskutočnili tento týždeň v Ženeve za sprostredkovania Ománu.
Išlo o pokračovanie rozhovorov obnovených po ich kolapse počas 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom vlani v júni, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty útokmi na iránske jadrové zariadenia.
Trump v stredu opäť pohrozil vojenským zásahom, keď uviedol, že americká základňa na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne by mohla byť použitá „na zničenie potenciálneho útoku veľmi nestabilného a nebezpečného režimu“, ak Irán nepristúpi na dohodu.
Chcú jadrové zbrane
Spojené štáty dlhodobo požadujú, aby Irán úplne zastavil obohacovanie uránu, a zároveň chcú riešiť jeho raketový program a podporu ozbrojených skupín v regióne.
Západné krajiny obviňujú Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, čo Irán odmieta. Tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne civilný charakter, no trvá na svojom práve pokračovať v obohacovaní uránu.