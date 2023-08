Správy o výcviku pilotov stíhačiek F-16 zrejme Rusov nepotešia

Ukrajinské vzdušné sily potvrdili, že výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 sa má začať koncom augusta. Uviedol to hovorca vzdušných síl Jurij Ihnat.

„Sústreďujeme sa na to, aby sme v závere leta začali posielať pilotov do európskych krajín na výcvik. Musíme chápať, že to nebude rýchle, ale nebude to trvať tak dlho, ako dúfajú Rusi,“ konštatoval hovorca.

„Myslím si, že naši piloti sa naučia ovládať stroje F-16 tak rýchlo, ako sa operátori protileteckej obrany naučili ovládať systém Patriot,“ dodal Ihnat. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Hovorca ukrajinských vzdušných síl poukázal na to, že naučiť sa ovládať bojové stíhačky trvá až šesť mesiacov. Avšak za určitých podmienok je možné toto obdobie skrátiť na štyri mesiace.