Situácia sa pre Kyjev vyvíja priaznivo, ruské sily by mohli pod tlakom „prasknúť“ a dať sa na ústup

Situácia na Ukrajine zostáva pre Kyjev priaznivá, a to napriek obmedzenému pokroku v rámci protiofenzívy. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Tí naznačili možnosti pokroku protiofenzívy obranných síl, v rámci ktorých by mohla byť úspešná.

Súčasný ukrajinský mechanizovaný prielom by mohol byť úspešný a Ukrajinci by ho mohli použiť dostatočne hlboko na to, aby prelomili niektoré alebo všetky ruské obranné línie.

Ruské sily, ktoré už teraz trpia vážnymi morálnymi a inými systémovými problémami, by mohli pod tlakom „prasknúť“ a dať sa na kontrolovaný alebo nekontrolovaný ústup.

Trvalý tlak a krycia kampaň podporovaná rozsiahlymi snahami, ako je tá, ktorá v súčasnosti prebieha, by mohli vytvoriť medzery v ruských obranných líniách, ktoré by ukrajinské sily mohli využiť najprv lokálne, a potom na hlbší prienik.