Spoločne raňajky pod horou Fudži. Majsterka sveta Bolová sa zasnúbila s belgickým žrdkárom

Ona získala nedávno v Tokiu po druhý raz v kariére titul majsterky sveta na 400 m prekážok, on tam skončil v súťaži v s skoku o žrdi na 16. mieste a nepostúpil z kvalifikácie do finále.
Ona je štvornásobná olympijská medailistka a celkovo držiteľka 24 zlatých medailí z vrcholných podujatí v súčte súťaží pod strechou aj holým nebom.
Jeho najväčší úspech je titul majstra Európy do 23 rokov a tretie miesto na Univerziáde. A predsa sú už niekoľko rokov spolu a od júla dokonca zasnúbení.
Okinawa aj Fudži
Dvadsaťpäťročná Holanďanka Femke Bolová a o päť rokov starší Belgičan Ben Broeders tvoria zaujímavý športový pár a nedávno zverejnili na svojich instagramových účtoch fotky a príbehy zo spoločnej dovolenky v Japonsku. Nechýbali zábery z pláže na Okinawe, ani spoločne raňajky v luxusnom rezorte Hoshinoya Fuji pod legendárnou horou Fudži.
„Vychutnávame si krásy, ktoré Japonsko ponúka. Zobudiť sa sa výhľadom na horu Fudži je čarovné,“ napísala Bolová svojim fanúšikom.
Už päť rokov
Po prvý raz sa stretli po pretekoch Diamantovej ligy v Štokholme v roku 2020. V jedálni pre športovcov ešte o seba neprejavili bližší záujem, ale neskôr v letiskovej odletovej hale už áno.
„Spolu s Lieke Klaverovou sedeli asi 50 m odo mňa. Keď som prechádzal okolo nich, všimol som si, že si ma premeriava pohľadom. Vravel som si, že asi ma sleduje. Tak som sa usmial a dali sme sa do reči. Zvyšok je známejšia história,“ opísal Broeders prvé stretnutie s Bolovou, cituje ho web Sportskeeda.com.
Pekný chlap
„V prvom rade je to pekný a milý chlap. Taký pohoďák. Od prvej chvíle, čo sme sa stretli, sme začali bez problémov konverzovať. A potom sme v sebe naštartovali niečo väčšie,“ priblížila svoj pohľad Bolová.
Odvtedy spolu trávia čo najviac času na podujatiach, kde sa vyskytujú ich disciplíny. Samozrejme, aj mimo nich. Od vlaňajška už spolu bývajú v holandskom Heelsume a od 2. júla 2025 už Femke hrdo nosí na prste svojej ruky zásnubný prsteň.
Rovnováha v živote
„Ich dlhoročný vzťah aj nedávny spoločný výlet do Japonska iba dokumentujú Bolovej rovnováhu medzi elitným športovým úspechom a osobným pocitom šťastia po boku milujúceho partnera,“ napísali nedávno holandské médiá.
Bolová je veľká súperka, ale v súkromí aj kamarátka najlepšej slovenskej bežkyne na 400 m prekážok Emmy Zapletalovej. Po nedávnom finálovom behu na MS v Tokiu, kde Bolová zvíťazila a Zapletalová finišovala ako tretia, obleteli svet zábery, ako si navzájom úprimne gratulujú.