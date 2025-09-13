Slovenskí snúbenci v chôdzi prekvapili svet. Černý skončil siedmy a Burzalová dvanásta na 35 km - VIDEO

Slovenský reprezentant Dominik Černý sľuboval pred ostrým štartom majstrovstiev sveta v atletike v Tokiu výsledkové prekvapenie a svoj sľub aj splnil.
V cieli úvodnej disciplíny šampionátu, chôdze na 35 km, finišoval na skvelom siedmom mieste vo výslednom čase 2 hodiny, 31 minút a 17 sekúnd. Na bronzového Japonca Hajata Kacukiho mu chýbali 2 minúty a 1 sekunda.
Černý si o 12 pozícií vylepšil svoje umiestnenie v porovnaní s MS 2023 v Budapešti a najmä výrazne prekonal svoj cieľ v Tokiu. Pôvodne chcel skončiť v šestnástke najlepších. Jeho siedme miesto je najlepší výsledok chôdze aj celej slovenskej atletiky na svetovom šampionáte od pekinskej zlatej medaily Mateja Tótha na MS 2015.
Vstupenka do špičky
„Od štartu až do cieľa sa mi išlo veľmi dobre, nemal som krízu. Dobre som si rozložil sily a vyšla mi aj taktika. S umiestnením v prvej osmičke, teda konkrétne na 7. priečke, som veľmi spokojný. Dodám však, že ja som už čakal, kedy v kariére konečne príde takéto uvítanie vo vrcholovej atletike a stalo sa tak teraz. Som nesmierne rád, užívam si to,” uviedol Černý v prvej reakcii v mixzóne, cituje ho web atletika.sk.
Majstrom sveta na 35 km sa stal Kanaďan Evan Dunfee. V závere už síce viditeľne zvoľnil, ale aj tak preťal cieľový priestor s náskokom 23 sekúnd pred Brazílčanom Caiom Bonfimom.
Ďalší Slovák nedokončil
Bronz si vybojoval na radosť domáceho publika na Olympijskom štadióne v Tokiu už spomenutý Hajato Kacuki. Náročné preteky vo veľkom teple a vlhku dokončilo 34 chodcov, v desiatke tých, ktorí mali pri svojom menej skratku DNF, teda nedokončill, bol aj slovenský reprezentant Michal Morvay.
Skvelý úspech priniesla pre slovenskú atletiku aj ženská časť chodeckých pretekov na 35 km. Černého snúbenica Hana Burzalová skončila na 12. mieste a rovnako výrazne prekonala očakávania spred šampionátu. Bol to jej tretí štart na MS, predtým v roku 2023 skončila Budapešti na 28. mieste a rok predtým v Eugene bola dvadsiata tretia.
Historický výsledok
Zverenka Romana Benčíka sa postarala o najlepší výsledok slovenskej chodkyne v histórii svetových šampionátov. Titul z Budapešti 2023 obhájila španielska favoritka María Pérezová, ďalšia Slovenka v štartovnom poli Ema Hačundová skončila na 29. priečke. V cieli klasifikovali 38 chodkýň.
„Skončiť dvanásta v takmer osobnom rekorde v náročných tokijských podmienkach je pre mňa dôvod na spokojnosť. Prevýšila som papierové predpoklady podľa štartovej listiny, ktoré ma radili do tretej desiatky. Išla som s rozumom, ale zároveň nie veľmi opatrne. V závere som dokázala udržať tempo i vystupňovať výkon, keď som sa ešte popasovala s dvoma súperkami,” zhodnotila Burzalová v cieli pretekov podľa webu SAZ.