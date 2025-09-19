Úžasná Zapletalová! Na MS v Tokiu získala bronz - FOTO

Slovenská reprezentantka Emma Zapletalová dotiahla svoje účinkovanie na atletických majstrovstvách sveta v japonskom Tokiu až k medaile.
- Aktualizované
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Emma Zapletalová
Slovenská atlétka Emma Zapletalová po finále na 400 m prekážok na MS v japonskom Tokiu a jej radosť zo zisku bronzu. Foto: SITA/AP
Japonsko Atletika Atletika z lokality Japonsko

V behu na 400 m prekážok finišovala tretia a získala bronz. Piatkové finále absolvovala za rovných 53 sekúnd a o 18 stotín sekundy zlepšila vlastné národné maximum.

Pred 25-ročnou Slovenkou finišovali iba dve súperky. Zlato získala fenomenálna Holanďanka Femke Bolová v svetovom výkone roka 51,54 sekundy, striebro putuje do USA zásluhou Jasmine Jonesovej (52,08 s).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zapletalová sa vo finále „nezbláznila“ a v druhej dráhe začala v porovnaní so súperkami pomalšie. Každým krokom sa však zverenka holandského kouča Brama Petersa posúvala vpred.

Na začiatku cieľovej rovinky ešte nebola vpred, no v záverečných metroch sa prepracovala až na 3. pozíciu aj pred Američanku Annu Cockrellovú, ktorá zjavne „prepálila“ úvod a v závere jej rýchlo dochádzali sily.

Po prvej stovke figurovala Zapletalová na priebežnej 7. priečke, po druhej už bola šiesta, po tretej štvrtá a v cieli napokon tretia.

Emma Zapletalová
Slovenská atlétka Emma Zapletalová po finále na 400 m prekážok na MS v japonskom Tokiu. Foto: SITA/AP

Rodáčka z Nitry v piatok potvrdila tabuľkovú pozíciu druhej najlepšej Európanky. V ére samostatnosti získala pre Slovensko piaty cenný kov z MS, štvrtý bronz.

Emma Zapletalová
Slovenská atlétka Emma Zapletalová (vzadu) vo finále na 400 m prekážok na MS v japonskom Tokiu. Pred Slovenkou finišovali Holanďanka Femke Bolová a Američanka Jasmine Jonesová. Foto: SITA/AP

Na MS sa v minulosti zo zlata tešil Matej Tóth v chôdzi na 50 km, bronz brali v kladive Libor Charfreitag aj Martina Hrašnová, Igor Kováč bol v roku 1997 tretí na 110 m prekážok.

Emma Zapletalová
Slovenská atlétka Emma Zapletalová (vľavo) po finále na 400 m prekážok na MS v japonskom Tokiu. Pred Slovenkou finišovali Holanďanka Femke Bolová a Američanka Jasmine Jonesová. Foto: SITA/AP
Viac k osobe: Emma Zapletalová
Firmy a inštitúcie: Svetová atletika
Okruhy tém: Majstrovstvá sveta v atletike MS v atletike
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk