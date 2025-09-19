Úžasná Zapletalová! Na MS v Tokiu získala bronz - FOTO

V behu na 400 m prekážok finišovala tretia a získala bronz. Piatkové finále absolvovala za rovných 53 sekúnd a o 18 stotín sekundy zlepšila vlastné národné maximum.
Skvelá Zapletalová! Na MS v Tokiu sa dostala do finále na 400 m prekážok - VIDEO
Pred 25-ročnou Slovenkou finišovali iba dve súperky. Zlato získala fenomenálna Holanďanka Femke Bolová v svetovom výkone roka 51,54 sekundy, striebro putuje do USA zásluhou Jasmine Jonesovej (52,08 s).
Zapletalová sa vo finále „nezbláznila“ a v druhej dráhe začala v porovnaní so súperkami pomalšie. Každým krokom sa však zverenka holandského kouča Brama Petersa posúvala vpred.
Len päť súperiek bolo lepších ako Zapletalová v rozbehoch na 400 m prek. Do semifinále ide aj Ledecká
Na začiatku cieľovej rovinky ešte nebola vpred, no v záverečných metroch sa prepracovala až na 3. pozíciu aj pred Američanku Annu Cockrellovú, ktorá zjavne „prepálila“ úvod a v závere jej rýchlo dochádzali sily.
Po prvej stovke figurovala Zapletalová na priebežnej 7. priečke, po druhej už bola šiesta, po tretej štvrtá a v cieli napokon tretia.
Rodáčka z Nitry v piatok potvrdila tabuľkovú pozíciu druhej najlepšej Európanky. V ére samostatnosti získala pre Slovensko piaty cenný kov z MS, štvrtý bronz.
Na MS sa v minulosti zo zlata tešil Matej Tóth v chôdzi na 50 km, bronz brali v kladive Libor Charfreitag aj Martina Hrašnová, Igor Kováč bol v roku 1997 tretí na 110 m prekážok.