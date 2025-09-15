Len päť súperiek bolo lepších ako Zapletalová v rozbehoch na 400 m prek. Do semifinále ide aj Ledecká

Emma Zapletalová a Daniela Ledecká postúpili do semifinále na 400 m prekážok na MS v atletike.
Emma Zapletalová
Slovenská prekážkarka Emma Zapletalová postupom z rozbehov do semifinále splnila základný cieľ na majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu. Foto: FB, www.facebook.com
Len tri Američanky, jedna Jamajčanka a famózna Holanďanka Femke Bolová boli rýchlejšie ako Emma Zapletalová v rozbehoch na 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu.

Slovenská rekordérka postúpila do semifinále šiestym najlepším časom 54,15 s spomedzi 41 aktérok piatich rozbehov.

Dvakrát priamy postup

V stredajšom semifinále nebude chýbať aj ďalšia Slovenka Daniela Ledecká – postúpila sedemnástym časom 54,86. Do 24-členného semifinále sa prebojovali prvé štyri z každého rozbehu plus ďalšie štyri pretekárky s časom.

Debutantka na MS Zapletalová v treťom rozbehu bežala v nevýhodnej deviatej dráhe, ale napriek tomu s prehľadom dobehla na 2. mieste časom 54,15 s.

Prvý cieľ splnený

Rýchlejšia ako ona bola iba Američanka Jasmine Jonesová (53,18), ktorá zabehla vôbec najlepší čas zo všetkých rozbehov. Navlas rovnaká je aj hodnota slovenského rekordu, ktorý 25-ročná Zapletalová zabehla nedávno vo finále Diamantovej ligy v Zürichu.

„Rozbehy mám úspešne za sebou aj s postupom do semifinále, čím som splnila prvý bod mojich ambícií. Teraz sa budem snažiť čo najlepšie zregenerovať a potom sa pobiť o finále,” vyhlásila Zapletalová na fejsbukovom profile Slovenského atletického zväzu.

Neskutočne šťastná

Ešte pred Zapletalovou sa predstavila Ledecká a v druhom rozbehu finišovala štvrtá za 54,86. Druhýkrát v kariére sa dostala pod 55 sekúnd, pričom za svojím tohtoročným osobným rekordom z Banskej Bystrice zaostala len o 17 stotín sekundy.

„Bežalo sa mi super a som neskutočne šťastná, že sa mi podarilo predviesť takýto beh. Je to pre mňa veľký úspech, z ktorého sa nesmierne teším,” povedala Ledecká na webe SAZ.

