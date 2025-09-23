Zapletalová sa nevzdala a výsledky sa dostavili. Tóth chváli Slovenku, ktorá je medzi najlepšími na svete - FOTO

V behu na 400 m prekážok finišovala tretia a získala bronz. Vo finále zabehla za rovných 53 sekúnd a o 18 stotín sekundy zlepšila vlastné národné maximum.
Reč je o slovenskej atlétke Emme Zapletalovej, ktorá na majstrovstvách sveta v Tokiu získala senzačné tretie miesto. Zlato poputovalo do rúk fenomenálnej Holanďanky Femke Bolovej vo svetovom výkone roka 51,54 sekundy, striebro do USA zásluhou Jasmine Jonesovej (52,08 s).
„Bronz som nečakala, ale vedela som, že sa to môže stať, lebo možné je čokoľvek. Je to úžasné,“ povedala Slovenka po zisku bronzu vo videu pre Slovenský atletický zväz (SAZ).
Naplno oslavoval
Jej výkon sledoval aj bývalý svetový šampión Matej Tóth v chôdzi na 50 km. Pre portál sportweb.pravda.sk si zaspomínal nielen na svoj úspech, ale okomentoval aj 25-ročnú rodáčku z Nitry.
Priznal, že aj keď sa venuje viacerým aktivitám vrátane motorky, atletiku si stále rád pozrie v televízii. Výnimkou neboli ani uplynulé MS v Japonsku.
Keď dobehla Zapletalová na treťom mieste, oslavy mohli u neho v domácnosti naplno vypuknúť. „Kričal som na celú obývačku a dokonca ku mne prišla dcéra a pýtala sa, či je všetko v poriadku. Prežíval som to, akoby sme dali v hokejovom predĺžení gól a stali sa majstrami sveta v hokeji.“
Energia pokračovať
Slovenka to podľa neho nemala ľahké, najmä pre viaceré zranenia a vynechané sezóny. Preto je rád, že sa nevzdala a pokračovala v tom, čo ju baví.
„Je to aj o tom, že vidíte pred sebou človeka, ktorý má energiu pokračovať, aj keď veci nejdú jeho smerom,“ priblížil Tóth ohľadom Zapletalovej.
Vo všeobecnosti však slovenským atlétom chýba sebavedomie a potrebujú ho získať. Pomôže aj správne mentálne nastavenie športovca, ale aj prednášky od známych trénerov, ktorí môžu priniesť revolučný pohľad a zmenu.
Celý svet už vie, kto je Zapletalová
„Chápem, že mnohí ľudia na Slovensku majú pocit, že sa u nás nežije dobre. Nie je to jednoduché, ale stále by som povedal, že v 90-tich percentách krajín sveta je to horšie,“ porovnal zázemie nielen európskych štátov, ale aj svetových, a to ako sa postupne dostávajú do popredia vďaka chceniu ukázať sa.
Preto je výsledok Zapletalovej na MS dôležitý pre slovenskú atletiku. „Celý rok mala skvelú formu. Vrátila sa po zraneniach vo veľkom štýle. Neviem sa dočkať, čo ešte predvedie,“ uviedol Tóth.
Rodáčka z Nitry podľa neho už prekonala tlak, ktorý sa na ňu vyvíjal. „V Diamantovej lige išla fantasticky celú sezónu. Behala vynikajúce časy aj na hladkej štvorstovke. Súťažila na prekážkach s najlepšími. Po Tokiu už aj svet i Slovensko vedia to, čo Emma vedela už predtým. Byť konkurencieschopná s najlepšími na svete. Uvedomovala si, že ak podá životný výkon, môže z toho byť medaila. Podarilo sa,“ tešil sa Tóth.
Zapletalová je podľa bývalého chodca „výnimočná“. „Aj ja som si prešiel ťažkými obdobiami, ale jej príbeh je neuveriteľný. Môže byť príkladom pre mňa i ostatných Slovákov, že aj keď sa nedarí a všetko je proti vám, tak sa nevzdáte a prekonáte to. Vidím v nej nezlomnosť a lásku k atletike. Môžem s pokojným svedomím povedať, že jej prekážky boli podstatne náročnejšie ako tie moje a zvládla ich s bravúrou.“
Podobné výkony sa od nej, ale aj od Gabriely Gajanovej, ktorá vlani získal striebro na majstrovstvách Európy, očakávať aj budúci rok. A to aj na šampionáte „starého“ kontinentu v Birminghame budúci rok.
Tóth verí v ďalšie medaily, keďže táto generácia atlétov na to má. „Neberme cenné kovy ako samozrejmosť. Určite však majú výkonnosť na to, aby sa o nich pokúsili. Či to vyjde, je vo hviezdach. Tohto statusu sa už dievčatá nezbavia, ale sú to príjemné starosti. Majú obrovské skúsenosti z vrcholných podujatí či Diamantovej ligy.
Som rád, že sa to netýka len jedného športovca, lebo aj Dominik Černý bol tretím najlepším Európanom na MS. Taktiež Viktória Forster má finálový potenciál. O to väčšia šanca udržať si medailovú sériu,“ doplnil Tóth pre uvedené médium.