Zrušenie kapacitných limitov v zariadeniach sociálnych služieb bude mať vážne dopady pre osoby so zdravotným postihnutím

V rámci medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanej reforme financovania sociálnych služieb sa objavili návrhy na zrušenie maximálnych kapacít v zariadeniach sociálnych služieb. Tento návrh nebol súčasťou pôvodnej Koncepcie reformy a nebol ani predmetom doterajších rokovaní. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v tejto súvislosti vyjadrila zásadný nesúhlas a požaduje zachovanie platného znenia zákona.
Negatívny dopad na kvalitu starostlivosti
Podľa komisárky by zrušenie limitov mohlo viesť k výstavbe väčších zariadení, čo by sa mohlo negatívne odraziť na kvalite starostlivosti. Upozorňuje, že väčšie zariadenia obmedzujú súkromie klientov, sťažujú vytváranie domáceho prostredia a zvyšujú riziko šírenia infekcií, čo sa podľa nej potvrdilo aj počas predchádzajúcej pandémie.
„Zrušenie kapacitných limitov v zariadeniach sociálnych služieb by viedlo k výstavbe veľkých zariadení, čo by znamenalo výrazný a neakceptovateľný krok späť v kvalite poskytovania sociálnych služieb. Veľké zariadenia prinášajú menej súkromia, komplikované podmienky na vytváranie domáceho a útulného prostredia a vysokú koncentráciu osôb, čo zvyšuje riziko šírenia infekčných chorôb – ako ukázala aj predchádzajúca pandemická situácia. Na tieto riziká dlhodobo upozorňujú epidemiologické a vedecké štúdie. Budovanie veľkokapacitných zariadení je navyše v priamom rozpore s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010,“ uviedla Stavrovská.
Komisárka zároveň zdôraznila, že návrh na zrušenie limitov nebol súčasťou Plánu obnovy ani schválenej Koncepcie reformy financovania sociálnych služieb. „Zúčastňujem sa pracovných skupín k legislatívnym zmenám a považujem akékoľvek zásahy nad rámec pôvodne dohodnutej reformy za mimoriadne problematické,“ dodala.
Návrh je v rozpore so stratégiou ministerstva
V dôvodovej správe k zákonu o príspevku na pomoc pri odkázanosti sa ako cieľ reformy uvádza podpora nezávislého života osôb v ich domácom prostredí prostredníctvom komunitných služieb, ktoré zohľadňujú individuálne potreby. Reforma sa má realizovať v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä s článkami 12 a 19.
Stavrovská zároveň pripomenula, že Národná stratégia deinštitucionalizácie, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, smeruje k ukončeniu prevádzky veľkokapacitných zariadení a k posilňovaniu menších, komunitných foriem sociálnych služieb. Zrušenie kapacitných obmedzení by podľa nej bolo v priamom rozpore s týmto smerovaním.
Upozornila tiež, že podľa medzinárodného práva sa za neprípustné považujú kroky, ktoré by mohli viesť k znižovaniu dosiahnutej úrovne ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva podľa nej zdôrazňuje, že podpora má vychádzať z individuálnych potrieb klientov a nie z prevádzkových záujmov poskytovateľov.
Zuzana Stavrovská preto vyzvala na zachovanie platných kapacitných limitov a poukázala na dôležitosť pokračovania reformy v línii podpory komunitných, dostupných a individuálne prispôsobených sociálnych služieb.