KDH varuje pred kolapsom sociálnych služieb, Tomášovo ministerstvo hovorí o profesionálnom zlyhaní opozície – VIDEO

Opozičné KDH v pondelok na tlačovej konferencii vyjadrilo zásadné výhrady k pripravovanej reforme financovania sociálnych služieb, ktorú považuje za nedostatočne pripravenú a rizikovú. Podľa hnutia návrh v súčasnej podobe ohrozuje prístup odkázaných ľudí k potrebnej starostlivosti, oslabuje podporu rodín a môže negatívne ovplyvniť stabilitu poskytovateľov sociálnych služieb.
KDH preto apeluje na vládu, aby bez zásadného prepracovania tento návrh neschválila.
Turčanová: reforma môže zlikvidovať ambulantné služby
„Chcela by som vysloviť apel KDH na pána ministra a na vládu SR, aby bez zapracovania zásadných odborných pripomienok k reforme sociálnych služieb reformu v tejto podobe neschválili. Pretože odkázaní prídu o služby, rodiny o pomoc a poskytovatelia o istotu, a to sa nesmie stať,“ uviedla poslankyňa Andrea Turčanová počas pondelkovej tlačovej konferencie.
Turčanová zároveň upozornila, že prijatím návrhu by mohlo dôjsť k rušeniu ambulantných opatrovateľských služieb, čím by sa zvýšila záťaž na rodiny, ktoré sa starajú o svojich blízkych, a zároveň by vzrástol tlak na pobytové zariadenia.
„Čo sme chceli dokázať? Že (opatrovaný) ostane doma. Výsledok bude, že nám služby zaniknú a bude enormný nárok na zariadenia pobytového charakteru,“ vyjadrila obavu. Pripomenula tiež, že pôvodné plány rátali s investíciou jednej miliardy eur, pričom aj úsporný variant počítal s 580 miliónmi eur. V skutočnosti je však na reformu vyčlenených len 300 miliónov eur, čo považuje za neadekvátne.
Lexmann upozorňuje na časovú tieseň aj porušenie záväzkov
K viacerým problémovým aspektom reformy sa vyjadrila aj europoslankyňa Miriam Lexmann. Zdôraznila, že reforma sa roky odkladala a teraz je pripravovaná v časovej tiesni bez dôkladnej konzultácie so všetkými relevantnými subjektmi. Medzirezortné pripomienkové konanie podľa nej prebehlo príliš rýchlo a odborné organizácie nemali dostatok priestoru na vyjadrenie.
„Po druhé, obchádzanie riadnych postupov. Zdá sa nám, že táto reforma pôjde do NR SR opäť skráteným legislatívnym konaním. Nerozumieme tomu preto, lebo dva roky sa o nej hovorí, že sa pripravuje,“ skonštatovala Lexmann. Zároveň naznačila, že vláda sa zrejme obáva otvorenej diskusie a spätnej väzby na nedostatky návrhu.
Podľa jej slov je reforma navyše v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z Plánu obnovy. „Po prvé, plán obnovy mal zabezpečiť prístup ku kvalitnej a cenovo dostupnej dlhodobej starostlivosti. Naopak, najviac odkázaní klienti budú mať na základe tohto návrhu, ktorý dnes poznáme, o stovky eur menej. Po druhé, v pláne obnovy sme sa zaviazali podporiť domáce a komunitné služby. Naopak, novelou navrhovaný systém môže znamenať koniec mnohým komunitným službám, a to práve preto, že zo svojho osobného rozpočtu si rodiny a odkázaní nebudú môcť dovoliť dnešnú starostlivosť,“ uzavrela. Zdôraznila, že výsledkom môže byť presun mnohých klientov do inštitucionálnych zariadení, čo je v priamom rozpore s pôvodným cieľom reformy.
Ministerstvo práce označilo vystúpenie KDH k reforme financovania sociálnych služieb za profesionálne zlyhanie a tvrdí, že sa týmto postojom hnutie postavilo proti samotným odkázaným ľuďom. Ako rezort pripomenul, návrh reformy vznikol na základe širokého sociálneho dialógu a získal podporu väčšiny aktérov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Svoj súhlas s ním podľa ministerstva vyslovila aj tripartita.
Rezort tvrdí, že reforma pomôže opatrovateľom aj naplní plán obnovy
S cieľom zabezpečiť dostatočný priestor na vypočutie a zapracovanie pripomienok bol návrh zámerne ponechaný na prerokovanie až na poslednú schôdzu parlamentu, čo rezort vopred avizoval.
Podľa ministerstva môže nedostatočná znalosť problematiky a obsahová slabosť vyjadrení zo strany KDH súvisieť aj s tým, že jeho zástupcovia sa v určitom štádiu prestali zúčastňovať rokovaní pracovnej skupiny, na ktoré ich minister prizval spolu s ďalšími opozičnými predstaviteľmi.
Samotná reforma podľa MPSVR SR predstavuje významný krok vpred, keďže kladie dôraz na rozvoj domáceho opatrovania a zároveň prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb. Jej prijatie zároveň umožní splniť jeden z dôležitých míľnikov v rámci Plánu obnovy.