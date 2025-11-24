Sociálna poisťovňa spúšťa modernú aplikáciu. Klienti uvidia dávky, poistné aj ePN na jednom mieste – VIDEO

Sociálna poisťovňa predstavila novú mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje klientom jednoduchý a rýchly prístup k informáciám o ich sociálnom poistení prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (EUP). Aplikácia poskytuje užívateľom online prehľad o stave žiadostí o dávky, prehľad o platení poistného, možnosť manažovať elektronickú práceneschopnosť (ePN), sledovať informatívnu výšku dávky v nezamestnanosti či pripravovať sa na dôchodok. To všetko je možné mať pohodlne priamo vo vrecku, pomocou smartfónu.
Funkcie pre bežných klientov aj zamestnávateľov
Služba je dostupná pre všetkých klientov a ponúka tiež zamestnávateľom možnosť rýchlej predbežnej registrácie zamestnancov online, čím sa zjednodušuje úradná povinnosť prihlásiť zamestnanca k sociálnemu poisteniu. Prístup k aplikácii je zabezpečený vysokou mierou bezpečnosti vrátane prihlasovania pomocou biometrických údajov ako odtlačok prsta či rozpoznanie tváre.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš zdôraznil, že aplikácia je výrazným posunom v digitalizácii štátnych služieb, prináša občanom väčšie pohodlie a slobodu v správe ich sociálneho poistenia bez nutnosti návštev pobočiek. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška doplnil, že aplikácia umožňuje klientom mať sociálne poistenie prehľadne pod kontrolou počas celého života, čo výrazne uľahčí prístup k dôležitým informáciám.
Intuitívny dizajn a jednoduchá správa poistenia
Aplikácia disponuje moderným a intuitívnym dizajnom prispôsobeným pre všetky vekové kategórie. Umožňuje rýchly prehľad o dôchodkovom, nemocenskom a poistení v nezamestnanosti, kontrolu platby poistného vrátane možnosti online platby cez Google Pay alebo Apple Pay, správu elektronickej práceneschopnosti, sledovanie vybavovania rôznych žiadostí či personalizované domovské obrazovky podľa životnej situácie používateľa.
Aktivácia aplikácie prebieha cez QR kód, ktorý si poistenci môžu vygenerovať na portáli Sociálnej poisťovne. Používanie aplikácie je bezplatné. K dnešnému dňu si EUP zriadilo vyše 458-tisíc poistencov.
Sociálna poisťovňa realizuje tento projekt spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pričom jeho financovanie zabezpečuje Plán obnovy a odolnosti Európskej únie. Medzi ďalšie plánované vylepšenia patrí automatické priznávanie dávok materské či tehotenské od apríla budúceho roka, bez potreby žiadostí z klienta, a rozšírenie elektronických žiadostí o dávky.
Táto nová mobilná aplikácia predstavuje dôležitý krok k vytvoreniu digitálnej pobočky Sociálnej poisťovne a výrazne prispieva k rozvoju digitálnych služieb pre občanov, ktorí tak môžu spravovať svoje sociálne poistenie pohodlne a bezpečne kedykoľvek a kdekoľvek.