Sobolenková kritizuje kalendár turnajov a poukazuje na extrémnu záťaž pre hráčov a hráčky

Ženská svetová jednotka upozorňuje na nezdravé tempo sezóny a ohrozenie zdravia tenistov.
Arina Sobolenková
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková opúšťa kurt po semifinálovej prehre v dvojhre žien na londýnskom Wimbledone 2025 s Američankou Amandou Anisimovovou. Foto: SITA/AP
Ženská svetová tenisová jednotka Arina Sobolenková na turnaji v austrálskom Brisbane ostro kritizovala tenisové orgány za to, že neuprednostňujú zdravie hráčov v preťaženom kalendári sezóny.

Dvadsaťsedemročná Bieloruska vyhlásila, že je pripravená čeliť pokutám za vynechanie niektorých povinných turnajov, aby si ochránila telo a zdravie. Uviedla tiež, že sezóna je „šialená“ a to podľa nej negatívne vplýva na mnohých hráčov, ktorí sa často zrania.

Kritiku zdieľa aj mužská svetová jednotka Carlos Alcaraz, Španiel sa rovnako často sťažuje na množstvo zápasov, hoci sa zúčastňuje aj lukratívnych exhibícií.

Sobolenková tiež vysvetlila, že v tomto roku bude vyberavejšia a nebude striktne dodržiavať pravidlá o povinných turnajoch, hoci to môže viesť k finančným postihom.

„Pravidlá sú dosť komplikované, ale ja vynechám niekoľko podujatí, aby som ochránila svoje telo, pretože v minulej sezóne som mala veľké problémy,“ povedala štvornásobná grandslamová šampiónka.

Dodala, že organizátori sledujú hlavne vlastné záujmy a nezameriavajú sa dostatočne na ochranu hráčov.

Reakcia WTA Tour na tieto obvinenia nebola zatiaľ dostupná. V októbri však agentúre AFP vedenie okruhu informovalo, že „dobro hráčov je vždy prioritou“. Tento názor však Sobolenková a ďalší hráči spochybňujú.

Uvedená diskusia prichádza v čase, keď športovci čelia čoraz náročnejšiemu harmonogramu, ktorý zvyšuje riziko zranení a vyčerpania počas sezóny.

